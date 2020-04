Christian Heise startet Streaming-Plattform für Künstler

Brandenburg/H

Die Corona-Krise stoppt das kulturelle Leben in der Havelstadt. Es ist eine Situation, die Christian Heise noch nie erlebt hat. Der Brandenburger gibt nicht auf und startet deshalb das Projekt „Bleib stark Branne“.

Livestream für Künstler

Dabei stehen Künstler auf einer neun Quadratmeter großen Bühne. Sie präsentieren ihre Musik, Bilder und Darbietungen im „Never Enough Streetstore“ und sind per Livestream auf Facebook und Instagram zu sehen.

„Die neue Plattform ist eine Chance. Wir zeigen den Brandenburgern, dass die Kultur in ihrer Stadt weiterlebt, nur in einer etwas anderen Form als sonst. Jeder kann zusehen, sich beteiligen und Solidarität in einer schwierigen Zeit beweisen“, sagt Planer Christian Heise.

Zuschauer fragen per Facebook und Instagram

Dann nimmt der 39-Jährige sein Smartphone, befestigt das Handy auf einem Stativ, installiert Fotolampen und filmt seinen Freund Julian Zacharias beim Zeichnen.

Christian Heise filmt Künstler Julian Zacharias. Quelle: privat

Er blickt in die Kamera, gestaltet Graffiti und beantwortet zeitgleich Fragen von Zuschauern. Sie kommentieren Abbildungen, testen ihre Fingerfertigkeit und posten Abbildungen anschließend direkt im sozialen Netzwerk.

Ein Herz für Künstler

Der Auftakt ist erfolgreich, mehr als 600 Beobachter sehen die Premiere der ehrenamtlichen Veranstaltungsreihe. Doch warum bedeutet das Projekt den Planern so viel? „Künstler leben von der Öffentlichkeit und wenn die Kulturszene Beschränkungen und Kontaktverbote erlebt, sieht es für sie schnell ganz düster aus. Sie ist so wichtig, weil sie Menschen zusammenbringt, die Vielfältigkeit der Stadt bereichert und neue Ideen ermöglicht“, kommentiert Skater Christian Heise.

Corona-Krise schlägt zu

„Bleib stark Branne“ ist für ihn ein Netzwerk mit digitalen Chancen. Andererseits sieht er aber auch, wie viele Veranstaltungen in der Havelstadt bis zum 31. Juli entfallen und fragt sich, wie hoch die finanziellen Verluste für Veranstalter und Kunstschaffende sind.

Die Corona-Krise trifft auch Christian Heise schwer. Das Geschäft des Skaters ist weiter geschlossen, seine im September geplante Freestyle-Skateboarding-Europameisterschaft im Brandenburger Industriemuseum ist fraglich.

Wunsch nach Gemeinschaft

Er sieht sich im Laden um, betrachtet Julian Zacharias und beide nicken. „Die Lage ist schwierig. Es hilft aber nichts, sich darüber zu beschweren. Wir blicken stattdessen nach vorn und denken an neue Chancen. Jetzt ist die Gemeinschaft wichtiger denn je und gegenseitige Hilfe. Wir wollen die Kultur in der Stadt wiederbeleben, Schritt für Schritt und das mit einem positiven Blick in die Zukunft“, sagt Julian Zacharias.

Künstler Julian Zacharias zeichnet einen Graffitisketch. Quelle: André Großmann

Der 26-Jährige erklärt Besuchern in seinem offenen Atelier „Artbox“ sonst, wie Kunstwerke entstehen. Momentan schaut aber niemand mehr vorbei. Er muss sich noch daran gewöhnen, vor der Kamera zu stehen. „Ich war anfangs etwas hektisch, habe zu schnell gesprochen. Doch das legt sich, wir wachsen mit den Herausforderungen“, kommentiert er.

Bis zu drei Auftritte pro Woche

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stoppen die kulturellen Veranstaltungen in der Havelstadt, voraussichtlich bis zum 31. Juli. Bis dahin ermöglicht Christian Heise verschiedenen Solokünstlern zwei bis drei Auftritte pro Woche, immer mit einem Mindestabstand von 1,50 Metern.

Der Skater plant Interviews mit Gästen und spricht über die Geschichte seiner Skateboard-Sammlung aus vier Jahrzehnten. „Ohne das Coronavirus wäre dieses Projekt vermutlich nie entstanden. Wir brauchen jetzt alle Mut und Hoffnung und merken jetzt endlich wie sehr kleine Konzerte, Museumsbesuche, Workshops und Livemusik im Leben fehlen und deshalb wollen wir etwas bewegen“, sagt der 39-Jährige.

Er wünscht sich, dass die Brandenburger nach einer möglichen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ihre Events direkt in der Stadt besuchen und lokale Künstler unterstützen. Doch worauf freut er sich am meisten? „Das Hörspielwochenende und Heimwerts-Festival, einen Besuch im Haus der Offiziere und ein kaltes Bier mit Freunden“, sagt er und lächelt.

Künstler, die ihre Projekte auf der Streaming-Plattform „Bleib stark Branne“ präsentieren wollen, senden eine E-Mail an info@nesk8-shop.de

Von André Großmann