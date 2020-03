Corona-Krise: Brandenburger sucht seit 14 Tagen Klopapier für seine Mutter

Brandenburg/H

Hamsterkäufe und Kämpfe ums Klopapier sind für Nico Mordhorst ein Symbol der Corona-Krise und machen ihn sprachlos. Der Brandenburger kauft in Zeiten der Pandemie für seine 70-jährige Mutter Monika Lebensmittel und Hygieneartikel.

Leere Regale statt Klopapier

Die Rentnerin hat eine chronische Bronchitis, die sich zwei bis drei Monate festsetzt. Sie gehört damit zur Risikogruppe und verlässt das Haus nicht mehr. Momentan haben sie und ihr Sohn noch jeweils zwei Rollen Toilettenpapier. Wie lange diese reichen, ist unklar.

„Ich war bei Edeka in Wusterwitz, auf dem Görden, beim Real-Markt im Beetzsee-Center, bei Netto in Brandenburg-Nord. Doch ich fand kein weißes Gold und stattdessen nur Leere. Es beunruhigt mich, dass sich die Versorgungslage nicht langsam mal bessert. Wenn sich das Klopapier dem Ende neigt, bekomme ich langsam ein mulmiges Gefühl“, sagt der 48-Jährige.

Wut auf Hamsterkäufer

Der Bäckereifachverkäufer will nicht ausschließen, dass die Märkte am Vormittag frische Ware erhalten. Nico Mordhorst ist aber täglich erst gegen 14.30 Uhr zu Hause, weil er zur Arbeit nach Potsdam pendelt.

„Um diese Zeit gibt es dann kein Toilettenpapier mehr. Die Leute nehmen den Mitarbeitern die Waren praktisch aus den Händen. Die Angestellten schaffen es nicht, etwas in die Regale zu räumen, weil alles gleich weggeschleppt wird“, sagt der 48-Jährige und hat eine Theorie, warum Klopapier momentan Mangelware ist.

Er spricht von einem Herdentrieb, bei dem sich jeder Kunde sofort mit Klopapier eindeckt, um sich so für Notfälle zu rüsten. Vor dem Netto-Markt in der Karl-Marx-Straße entdeckt er schließlich einen Zettel mit einer Botschaft.

Diese Botschaft hängt vor dem Netto-Markt in der Karl-Marx-Straße 10. Quelle: André Großmann

Darauf steht: „Die arbeitenden Menschen tragen die größte Last der Corona-Krise und gerade diejenigen stehen nach Dienst vor leeren Regalen. Daher sind Hamsterkäufe asozial“. Es sind Worte, die dem Brandenburger aus der Seele sprechen.

Höhere Strafen gefordert

Der unbekannte Verfasser empfiehlt, das Hamsterkäufer solange in ihrer Wohnung festgesetzt werden, bis sie ihre Vorräte aufgebraucht haben und für jede angehäufte Klorolle einen Euro Strafe zahlen. „Schämt euch und benehmt euch endlich“, lautet die Forderung am Ende des Schreibens.

Nico Mordhorst lächelt und kann die Empörung verstehen. Er lobt, dass mehrere Discounter in der Havelstadt die Abgabe von Waren wie Küchenrollen, Klopapier, Seife, Reis und Nudeln begrenzen. Eine Botschaft gegen die „unnötige Bevorratung“ hängt beispielsweise im Penny-Markt in der Jacobstraße.

Vergleich zur DDR-Zeit

Der 48-Jährige hofft, dass Verbraucher beim Einkauf mehr an ihre Mitmenschen denken. Seine Mutter Monika ist hier für ihn ein Vorbild. „Sie hat nie gehamstert und immer nur das gekauft, was sie braucht“, kommentiert der Brandenburger. Er betont, sich mit einer „Mangelwirtschaft“ auszukennen. „Ich bin ein Kind des Ostens und in der DDR aufgewachsen. Aber dort hatten wir Klopapier“, kommentiert Nico Mordhorst.

Die Ausbreitung des Coronavirus ist auch für ihn eine Situation, die er noch nie erlebt hat. Ihm ist klar, wie wichtig die Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie sind.

Deshalb trifft er keine Freunde, desinfiziert sich mehrmals am Tag die Hände und bleibt zu Hause. „Wir wünschen uns, dass viele Menschen gesund bleiben und wir keine Situationen wie in Italien und Spanien bekommen“, sagen er und seine Mutter Monika. Sie sind gespannt, wie sich die Lage entwickelt.

Tauschgeschäfte sind denkbar

Nico Mordhorst vermutet, dass die Ausbreitung des Virus noch mindestens anderthalb Jahre andauert. Doch was passiert, wenn er kein Klopapier mehr findet?

So sieht die vorletzte Rolle Klopapier von Nico Mordhorst aus. Quelle: André Großmann

Küchenrollen will der 48-Jährige für den Toilettengang nicht verwenden, da „das feste Papier die Abflussrohre verstopfen könnte“. Er denkt im Notfall aber an Tauschgeschäfte und bietet dabei Hartweizen-Nudeln an. In der nächsten Woche baut Nico Mordhorst Überstunden ab. Dann fährt er wieder durch die Havelstadt, auf der Suche nach Klopapier.

Hoffnung auf Normalität

Dann liest der Brandenburger eine Nachricht, die ihn verstummen lässt. Der Umsatz mit Toilettenpapier hat sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 700 Prozent erhöht.

„Da frage ich mich: Wo sind meine Rollen? Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf und wünsche mir, dass der Spuk bald zu Ende ist und Normalität einkehrt“, sagt der 48-Jährige.

Von André Großmann