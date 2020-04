Corona-Krise: Polizei stockt Streifenbesatzung an Wochenenden auf

Brandenburg/H

Im Ausnahmezustand sind die Polizisten rund um Brandenburg/Havel und Potsdam wegen der Corona-Krise zwar nicht. Doch der Alltag hat sich auch für Polizisten radikal geändert. Im MAZ-Interview schildert Karsten Schiewe, wie er die besondere Lage aktuell einschätzt. Der leitende Polizeidirektor führt die Polizeidirektion West.

An diesem Wochenende wird das Wetter schöner, die Menschen zieht es nach draußen. Ihre Beamten auch?

Karsten Schiewe: Mit Sicherheit. Wir werden im Gebiet unserer Polizeidirektion an diesem Wochenende mit zwölf Funkwagen zusätzlich unterwegs sein. Vor allem an den beiden Nachmittagen. Wir werden also Präsenz zeigen, auch im ländlichen Raum.

Trauen Sie den Bürgern nicht?

Die allermeisten Menschen halten sich an die Gesetze und Regeln. Aber es geht eben um alle. Gerade zu Beginn müssen wir als Polizei Stärke beweisen. Daher werden wir Gesicht zeigen. Alle sollen sehen: Wir sind da.

„Wir verschieben Dienstzeiten“

Eine Woche später ist Ostern, vielleicht bei strahlendem Sonnenschein. Doch nur wegen Ostern haben Sie nicht plötzlich mehr Beamte. Haben Sie Bammel, die Lage nicht mehr beherrschen zu können?

Nein überhaupt nicht. Wir werden mit sehr viel mehr Beamten in der Fläche präsent sein als sonst. Wir verschieben Dienstzeiten so, dass ausreichend viele Beamte auf die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes und der Eindämmungsverordnung achten werden.

Was haben Ihre Polizisten denn bisher an Verstößen festgestellt?

An Arbeitstagen zwischen 10 und 30 Verstöße gegen sogenannte Corona-Vorschriften, am Wochenende etwas mehr, speziell am letzten Samstag 70 bis 80. Das ist aber offenbar auch witterungsabhängig. Festgestellte Ordnungswidrigkeiten melden wir den Gesundheitsämtern, denn wir als Polizei verhängen hier keine Bußgelder. Wir verfolgen Straftaten.

Ausreichend Schutzausrüstung vorhanden

Welche sind das in Zusammenhang mit Corona?

Im Wesentlichen können dies öffentliche Veranstaltungen und Ansammlungen von mehr als drei Menschen sein. Entscheidend ist aus meiner Sicht weniger, ob eine Strafe oder nur ein Bußgeld droht, sondern dass wir allesamt die geforderten Verhaltensweisen einhalten. Wir als Polizei sind hier ein doch wesentliches Rädchen im Getriebe dieser Verantwortung. Wir reagieren mit Augenmaß, Verstöße gegen die Vorschriften verfolgen wir aber konsequent.

Wann werden wir Polizisten mit Mund-Nasen-Schutz auf Brandenburgs Straßen sehen?

Das hängt von der konkreten Lage, vom Einzelsachverhalt ab. Wir sind jedenfalls auch für diesen Fall ausgerüstet. Maske, Schutzbrille, Fußüberzug und vieles mehr: Jeder Funkstreifenwagen hat Schutzausrüstungen, die über das normale Maß hinausgehen.

Weniger Verkehrsunfälle

Was verändert die Corona-Pandemie im Polizeialltag?

Corona verändert den Dienstalltag und beeinflusst alle Entscheidungen. Aber wer glaubt, es gebe nun zum Beispiel weniger Geschwindigkeitsüberwachungen oder Streifeneinsätze, der irrt. Die Notrufeinsätze sind im März recht konstant geblieben. Wir werden weiterhin kompetent und professionell für Sicherheit sorgen.

Aber auf den Straßen müsste die Polizei doch inzwischen mit weit weniger Personen- und Blechschäden zu tun haben?

Das stimmt. Nach jetzigem Stand verzeichnen wir weniger Verkehrsunfälle als in normalen Zeiten.

Früher öffentlich, jetzt im häuslichen Bereich

Was fällt ansonsten fort wegen Corona?

Einsätze bei öffentlichen Veranstaltungen – Volksfesten und Fußballspielen zum Beispiel. Auch Staatsbesuche finden nicht mehr statt. Wir reduzieren persönliche Bürgerkontakte, wo es nur geht zur allseitigen Sicherheit. Das alles gibt uns die Möglichkeit, unsere Arbeit im Hinblick auf die Corona-Pandemie zu verlagern.

Häusliche Gewalt dürfte zu den Polizeieinsätzen gehören, die zunehmen. Was stellen Sie fest?

Ob der Lagerkoller zum Problem wird, kann ich noch nicht absehen. In diesem März stellen wir einen leichten Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt im Vergleich zum März 2019 fest. Signifikant ist er aber nicht. Was sich vorher in der Öffentlichkeit abspielte, verlagert sich in den häuslichen Bereich.

Betrüger entdecken Corona für sich

Bemerken Sie ansonsten schon so etwas wie eine typische Corona-Kriminalität?

Wir haben den Eindruck, dass Enkeltrickbetrüger die Angst vor Corona aufgreifen und versuchen, sie für ihre Zwecke zu nutzen. So wie bei einer 89-Jahren alten Rentnerin aus Leest, die 100.000 Euro für die Behandlung eines angeblich an Corona erkrankten Enkels zahlen sollte. Es macht insofern Sinn, die aktuellen Präventionshinweise der Polizei zu beachten.

Kaninchendiebstahl: Anruf reicht aus

Was würden Sie in diesen Tagen tun, wenn es das Coronavirus nicht gäbe?

Wir würden uns auf das Baumblütenfest in Werder vorbereiten. Aber das ist ja jetzt hinfällig geworden.

Womit können Bürger der Polizei einen Gefallen tun?

Die Infektionsschutzbestimmungen beachten und nur noch persönlich auf der Wache vorbeikommen, wenn es wirklich unvermeidlich ist. Ein Kaninchendiebstahl oder andere Dinge des Alltags lassen sich gut auch telefonisch oder über die Internetwache mit uns klären.

Chef von 1500 Beschäftigten in der Polizeidirektion West Der leitende Polizeidirektor Karsten Schiewe (53) ist seit Februar diesen Jahres beauftragt, die Dienstgeschäfte des Leiters der Polizeidirektion West wahrzunehmen. Als Direktionsleiter trägt er die Verantwortung für rund 1500 Beschäftigte und ist polizeilich zuständig für mehr als 770.000 Menschen, die in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland, Teltow-Fläming sowie in den Städten Brandenburg/Havel und in Potsdam wohnen. Karsten Schiewe stammt aus dem Raum Cottbus und ist seit 1988 im Polizeidienst. In der Polizeidirektion Brandenburg-West ist er seit 2013 tätig. Die Polizeidirektion West hat zum 1. April 21 neue Mitarbeiter eingestellt. Die meisten kommen haben die Hochschule der Polizei gerade absolviert oder kommen aus anderen Direktionen. Drei Männer sind ehemalige Feldjäger der Bundeswehr, die 18 Monate Polizeiausbildung absolviert haben.

Von Jürgen Lauterbach