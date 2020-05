Corona-Krise: Veranstalter Klaus Dölle sieht seine Branche bedroht

Brandenburg/H

Die Corona-Krise bedroht Unternehmer Klaus Dölle, je länger sie andauert. Mehr als 300.000 Euro Umsatz hat der Veranstalter bereits verloren und diese Summe bezieht sich nur auf Events, die zwischen März und September 2020 stattfinden sollten.

Branche in Gefahr

Der Brandenburger sieht die städtische Veranstaltungsbranche in ihrer Existenz bedroht. „Fast alles womit wir unser Geld verdienen, wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir 2020 noch ein Fest mit mehr als 500 Menschen in Brandenburg erleben“, sagt der 31-Jährige.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hält er für sinnvoll, betont aber auch, wie wichtig Hilfen und weitere Förderprogramme der Stadtpolitik seien. „Für viele Veranstalter geht es sonst nicht weiter, weil ihnen der wirtschaftliche Kollaps droht“, sagt der 31-Jährige.

Sorgen nehmen zu

Aktuell betreibt der Brandenburger fünf Unternehmen. Er arbeitet sowohl als Caterer, Eventausstatter, Likörhersteller und erlebt, wie Kunden Buchungen für Hochzeiten, Geburtstage, Jugendweihen absagen und in seinen Planungen einbezogene Veranstaltungen wie das Havelfest und Wusterwitzer Strandfest ausfallen.

Allein in diesem Sommer wollte er sich an 20 Events beteiligen, weil dies nicht mehr möglich ist, bleibt er auf den Kosten sitzen. Auch Soforthilfe der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat er beantragt, diese reicht laut Dölle aber „gerade dazu aus, die Unkosten zu decken“.

Kritik an der Stadtpolitik

Während sein Optimismus schwindet, nehmen die Sorgen zu. „Es kann nicht sein, dass eine ganze Branche getötet wird“, sagt der Havelstädter und kritisiert auch die Stadtpolitik. Er betont, dass mehrere Eventplaner Vorschläge für den Weiterbetrieb erarbeitet und Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) um Gespräche gebeten haben.

„Wir haben momentan das Gefühl, dass die Branche scheinbar keine Bedeutung hat und langsam verhungert“, kommentiert der Brandenburger. Die Stadt-Schatulle ist momentan allerdings seit Anfang April zu,weil der Rathauschef eine Haushaltssperre verhängt hat.

Nächstes Campusfest 2021

Klaus Dölle hat erstmals auch das für den 15. Mai geplante Campusfest auf dem Gelände der Technischen Hochschule (THB) abgesagt. „Auch wenn es mir im Herzen wehtut, ist das sinnvoll. Die Gesundheit der Menschen geht immer vor und im letzten Jahr kamen 6500 bis 7000 Menschen. Das wäre nicht zu verantworten gewesen“, sagt Dölle und denkt nach.

Da das Verbot von Großveranstaltungen aktuell noch bis zum 31. August andauert, wäre zumindest theoretisch eine Neuauflage des Events mit weniger Besuchern möglich.

Willy Seemann vom Studierendenausschuss der THB und Veranstalter Klaus Dölle sorgen sich um die Veranstaltungsbranche. Quelle: André Großmann

Klaus Dölle und Willy Seemann, der Vorsitzende des allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) sind sich aber einig, dass eine Veranstaltung mit nur 50 oder 100 Gästen nicht dem Charakter des Campusfestes entspricht. „Wir starten im nächsten Jahr eine Neuauflage und legen dann richtig los“, sagt Seemann und Klaus Dölle nickt.

Wunsch für den Studentenkeller

Die zwei Männer sitzen im IQ-Studentenkeller und haben gemischte Gefühle. Denn aus medizinischer Sicht befürworten sie die Maßnahmen der Corona-Eindämmungsverordnung.

Sie würden den Studentenkeller gern „langsam und schrittweise“ öffnen, zunächst für 50 Gäste. Maximal passen bis zu 200 Menschen in den Club, die Tanzfläche ist seit mehr als zwei Monaten leer, die letzte Party fand am 13. März statt.

Wenig Hoffnung auf Lockerungen für Clubs

Wie es weiter geht, ist aber noch unklar. Klaus Dölle glaubt nicht, dass Discos und Bars nach ihrer Wiedereröffnung einen Ansturm der Brandenburger erleben. „Die Zahl der Kurzarbeiter steigt rasant an. Immer mehr Menschen haben weniger Gehalt und müssen trotzdem ihre Miete, das Auto und Kredite bezahlen“, sagt der Veranstalter.

Gerade deshalb sammelt er keine Spenden von Bürgern und hofft stattdessen auf Hilfen der Stadtpolitik. Der 31-Jährige befürchtet, dass Lockerungsmaßnahmen für Clubs und Bars noch Wochen oder Monate andauern. „Wir wollen starten, mit Hygieneregeln und ohne unnötige Risiken. Andererseits wollen wir aber auch nicht verhungern und wollen Planungssicherheit“, sagt der Unternehmer.

Erste Livestream-Party

Dann stellt er sich ans Mischpult und testet die Technik. „Wenn die Menschen nichts mehr zum Feiern haben, kann die Stimmung schnell kippen. Diese Kultur gehört zum Leben dazu, wenn auch nicht jeden Tag“, sagt Klaus Dölle. Auch deshalb startet im IQ Freitag, den 15. Mai das erste Event seit zwei Monaten.

Dann legt Markus Gräbitz gemeinsam mit anderen DJs wie Olaf Maltzahn auf. Brandenburger können virtuell von 19 bis 24 Uhr im Livestream per Facebook zusehen. Das Motto des Abends lautet „The Show must go on“, eine Devise, auf die Klaus Dölle mehr denn je hofft.

Von André Großmann