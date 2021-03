Brandenburg an der Havel - Corona-Leugner: Autokorso und Gegenkundgebung am Sonnabend in Brandenburg/Havel

Am Sonnabend plant die Gruppe „Brandenburg steht auf“ einen Autokorso durch Brandenburg an der Havel, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Aber der Jugendverband Die Falken hat etwas dagegen: Sie organisieren eine Gegenkundgebung. Am selben Ort.