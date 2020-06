Corona-Lücken im Haushalt: 12 Millionen mehr benötigt

Brandenburg/H

Rund 12 Millionen Euro stellen die Stadtverordneten in Brandenburg/Havel auf Antrag der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung.

Der Grund für diesen tiefen Griff in die nicht sonderlich üppig gefüllte Stadtkasse ist zu großen Teilen die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen an vielen Stellen des öffentlichen Lebens.

Anzeige

Das Rathaus will mit dem Millionenbetrag den Rahmenbedingungen in der Corona-Krise für den Haushalt Rechnung zu tragen. Vorrangig ehe es auch darum, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt in diesen schwierigen Zeiten abzusichern.

Weitere MAZ+ Artikel

Auswirkungen noch nicht abzuschätzen

Unwägbarkeiten bleiben aber auch nach dem Beschluss der Stadtverordnungen. Denn letzte Klarheit über die Finanzen gibt es noch nicht.

Zwei Dinge kommen Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) zufolge zusammen: Einnahmeausfälle in bisher kaum bekanntem Umfang und gleichzeitig ein nicht geplanter Bedarf, der krisenbedingt an vielen Stellen sichtbar wird.

„Die Auswirkungen der Krise auf den kommunalen Haushalt lassen sich gegenwärtig im Detail noch nicht abschätzen, zumal fast durchgehend alle Bereiche betroffen sind“, räumt das Rathaus ein.

So lasse sich die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen der zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen nur bedingt einschätzen.

Der Bürger, das unbekannte Wesen

Die große Unbekannte: Wie werden die Bürger regieren, wie fleißig werden sie kommunale Leistungen wie das Marienbad oder die Bahnen und Busse der Verkehrsbetriebe nachfragen? Was geschieht am Arbeitsmarkt? Wie entwickelt sich die Binnennachfrage?

Mit Sicherheit zu erwarten sind dagegen erhebliche negative Auswirkungen in Bezug auf die wichtigen eigenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die ebenfalls stark konjunkturabhängigen Schlüsselzuweisungen des Landes an alle Kommunen, auch Brandenburg/Havel. Der angekündigte Rettungsschirm für die Kommunen soll da helfen.

Marienbad und Verkehrsbetriebe

Einzelbeispiele: Dem Marienbad werden 420.000 Euro fehlen, womöglich sogar 720.000 Euro. Den Fahrgeldausfall bei ihren Verkehrsbetrieben beziffert die Stadt mit 2,4 Millionen Euro.

Der Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit benötigt mit Abstand das meiste zusätzliche Geld. Mehr als 8 Millionen Euro. Nur der geringere Teil davon hat seine Ursache allerdings maßgeblich in der Corona-Krise. Fast 6 Millionen Euro zusätzlich wären aus verschiedenen Gründen auch ohne Corona auf die Stadt zugekommen.

Wieder mehr Haushalte mit Hartz IV

Der Betrag verteilt sich den Berechnungen der Verwaltung folgend auf die Hilfen zur Pflege mit mehr als 800.000 Euro, die Eingliederungshilfen mit mehr als 2 Millionen Euro, den Bereich Hilfe zur Erziehung mit ebenfalls 2 Millionen Euro, die sozialen Einrichtungen mit 300.000 Euro und die Kindertagesbetreuung mit 800.000 Euro.

Zusätzlich schlägt die Grundsicherung von Arbeitsuchenden mit mehr als 2 Millionen Euro zu Buche. Das Jobcenter Brandenburg rechnet damit, das von April an jeweils 200 Haushalte zusätzlich auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sein werden.

Vor der Corona-Krise hatte die Sozialverwaltung noch damit gerechnet, dass die Zahl der Haushalte und damit die Ausgaben dafür um rund 1,3 Millionen Euro zurückgehen würden. Nun wird eine Steigerung um fast 1,9 Millionen Euro erwartet.

Von Jürgen Lauterbach