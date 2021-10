Brandenburg/H

Die Corona-Pandemie ist für Yvonne Wehner der Weg in „Überwachung und ewige Isolation“. Die Brandenburgerin glaubt, dass im Winter ein neuer Lockdown droht und der Einkauf im Supermarkt bald nur noch für Geimpfte möglich ist.

Suche nach geimpften Bürgern

Deshalb bereitet sie sich vor und hat in der Neustädtischen Heidestraße ein Plakat aufgehängt. Es hat die Aufschrift „Suche durchgeimpfte Bürger, die für meine gesunde ungeimpfte Familie den Einkauf übernehmen, während der epidemischen Lage nationaler Tragweite“. Der Zettel ist mit der Ergänzung „Also für immer“ und ihrer Handynummer versehen.

Wehner berichtet auf MAZ-Nachfrage, dass sie Angst vor „Verhältnissen wie in China und der Türkei“ hat, weil sie das von Bekannten gehört und in einer TV-Doku gesehen habe. „Ich möchte nicht, dass ein Zugang zum Leben nur noch mit Impfung möglich ist, dass wir überwacht werden und alles digital ist“, sagt die Buchhalterin.

Neuer Lockdown „im Bauchgefühl“

Sie betont, dass sie ja nicht nur lebe, um zu arbeiten und um „Vater Staat zu dienen“. Yvonne Wehner betont auch, dass alle ihrer Theorien, die sie in den letzten Monaten hatte, wahr geworden sind. „Mein Bauchgefühl und meine Informationen sagen mir, dass es noch einen Lockdown im Winter gibt. Die Politiker haben vor den Wahlen viel versprochen, doch man weiß ja nicht, was sie halten“, sagt sie.

Keine ernst gemeinten Anrufe

Beim Aufruf an die geimpften Brandenburger scheint sie ihr Bauchgefühl aber verlassen zu haben. Denn bislang hat sich niemand gemeldet außer einer Person. „Und da wollte mich der Anrufer wohl veräppeln“, sagt Wehner.

Die hohe Impfquote in Stadt und Bund kann sie sich nicht erklären. Sie schweigt dazu, dass beim Einkauf im Supermarkt keine 2G oder 3G-Regeln gelten, denn ihre Vorahnung sei schließlich stärker. „Für einen Impfstoff mit Notfallzulassung muss ich mich nicht opfern. Menschen die es auch wollen, erfahren ja im Internet viel zu den Nebenwirkungen“, sagt Wehner.

Brandenburger schütteln den Kopf

Viele Brandenburger, die am Plakat in der Sankt-Annen-Straße vorbeilaufen, lesen kurz den Text und schütteln dann den Kopf. „Ich habe mich gefreut, als ich die Impfung erhalten habe und frage mich, wieso die Frau nicht einfach zum Impfarzt geht. Das kann Leben retten und andere schützen. Außerdem ist die Impfquote hoch. Dadurch kann im nächsten Jahr sicher mehr Normalität einkehren, das zeigen ja auch andere Länder wie Dänemark und Norwegen“, sagt Theresa Schulz.

Gregor Schmidt findet den Brief unfassbar. „Wenn die Frau ihre Energie und Kraft einfach aufbringen würde, um sich impfen zu lassen, würde sie wahrscheinlich stressfreier durchs Leben kommen, als sich darüber Gedanken zu machen. Da fehlen mir fast die Worte. Wer so was unterstützt, hat eine Doppelmoral“, sagt der 36-Jährige.

Hoffnung auf den Freedom Day

Wenn sich doch noch jemand bei Yvonne Wehner melden sollte, der für sie bei einem Lockdown für Ungeimpfte einkauft, würde sie ihm auch Geld geben. Sie will, dass alle Maßnahmen aufgehoben werden. Ein Foto von sich will sieaber lieber nicht in der Zeitung sehen, auch wenn sie „natürlich eine klare Meinung“ hat.

Den Freedom Day und die Aufhebung der Corona-Maßnahmen hat die Britin Rhianna Steer schon erlebt. Sie sieht, wie ihre Freunde in Londoner Pubs feiern und denkt bei einem Besuch in der Havelstadt, dass dies ab Frühjahr 2022 auch in Brandenburg an der Havel wieder möglich ist.

Betrachtung mit Humor

Ron Peterlein muss lachen, als er den Zettel betrachtet. „Durchgeimpft? Na klar! Denn, wenn die kleinen Blauen von Pfizer schon Totgeglaubte wiedererwecken, wird die Impfung auch Leben schützen können“, sagt er.

