Corona-Protest: Bürgermeister will an Landesregierung schreiben

Bürgermeister Uwe Brückner will die Brandenburger Landesregierung in einem Brief über die Ängste und Sorgen von Eltern in der Corona-Krise unterrichten. Damit reagiert das Gemeindeoberhaupt auf eine nächtliche Aktion vor dem Rathaus. Dabei hatten besorgte Familien mit Kinderschuhen, Spielzeug und Plakaten auf ihre Situation im Lockdown aufmerksam gemacht. „Ebenfalls werde ich unseren Landtagsabgeordneten Udo Wernitz informieren, damit dieser sich für Ihre Belange einsetzen kann. Ich werde versuchen, ihm die vor dem Rathaus abgelegten Dinge zu übergeben, damit sie bei der Regierung ankommen“, teilte Brückner am Ostersonntag mit.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Kloster Lehnin

Gegenüber der MAZ machte Brückner aber auch klar, dass die Gemeinde Kloster Lehnin keine Alleingänge zur Aufhebung von Corona-Maßnahmen an Kitas und Schulen vornehmen könne. „Ich habe Verständnis für die schwierige Situation in unseren Familien. Doch nur gemeinsam können wir die Pandemie bewältigen. Ebenso verstehe ich, dass sich die Eltern um das Wohl ihrer Kinder sorgen und Benachteiligungen befürchten. Vielleicht kann die Kommune in Einzelfällen Eltern helfen, die nicht mehr weiter wissen. Doch leider wurden die Proteste anonym vorgetragen. Deshalb kann ich keinen persönlichen Kontakt aufnehmen“, so Brückner.

Schneller impfen

Der Bürgermeister räumte in seiner öffentlichen Stellungnahme am Ostersonntag ein: „Die öffentlichen Diskussionen und das unterschiedliche Vorgehen der politisch Verantwortlichen auf der Bundes- und Landesebene tragen meiner Meinung nach nicht unerheblich zu einer Verunsicherung bei. Unstrittig ist, dass diese Pandemie sehr gefährlich für bestimmte Personengruppen ist, so dass wirksame Maßnahmen zum Schutz erforderlich sind.“ Persönlich glaube er, dass den Menschen jetzt nur noch ein schnelles Impfen helfe, um schrittweise in die Normalität zurückkehren zu können, sagte Brückner der MAZ.

