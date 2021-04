Brandenburg/H

Im großen Verwirrspiel um die gerade geltenden Corona-Regeln dürfte kaum ein Brandenburger ganz genau wissen, was gerade in der Stadt Brandenburg an der Havel und im Bundesland gilt. Richtig konfus wird es, wenn im Rhythmus weniger Tage die Regeln beständig wechseln.

Drei Tage unter 100

Dieser Fall tritt genau am Donnerstag, 22. April, ein: Weil in der Stadt an den drei aufeinanderfolgenden Tagen vom 16. bis 18. April der Inzidenzwert von 100 durchgehend unterschritten wurde, gibt es nun wieder Lockerungen. Von Freitag bis Sonntag bewegte sich die Zahl der Neu-Infektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner zwischen 88,3 und 98,4.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Extra-Amtsblatt erschienen

„Darum sind laut Verordnung ab dem 22. April, 0 Uhr, die verschärften Schutzmaßnahmen wieder aufgehoben“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Das ist am Montagabend auch in einem Extra-Amtsblatt des Rathauses auch veröffentlicht worden.

Neue Verdachtsfälle

Gleichzeitig warnt Scheller schon wieder – es wird bald wieder verschärft und zugemacht. „Wir möchten jedoch schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Brandenburg an der Havel wieder einen Inzidenzwert von über 100 Infektionen hat“, sagte Scheller am Montagabend im Hauptausschuss, da lag die Inzidenz schon wieder bei 109,4. „Wahrscheinlich wird es darum in den nächsten Tagen weiterhin zur Überschreitung der 100er-Inzidenz kommen. Dies hätte nach einer Überschreitung an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder verschärfte Einschränkungen zur Folge.“ Am Montag habe es bereits etliche neue Verdachtsfälle gegeben, die durch PCR-Tests bestätigt werden müssen. Die Ergebnisse sollten an diesem Dienstag oder Mittwoch vorliegen.

Wenige Tage bis zur Vollbremsung

Dennoch wird ab Donnerstag erst einmal gelockert. Bis zur nächsten Vollbremsung gilt für wahrscheinlich wenige Tage: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum von maximal fünf Erwachsenen aus höchstens zwei Haushalten ist wieder erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Gleiches gilt für „Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter“ und private Feiern.

Verkaufsstellen des Einzelhandels dürfen als „Click and Meet“ wieder für den Publikumsverkehr öffnen, gemeint ist der termingebundene Einkauf.

Sporttreiben ist möglich

Kontaktfreies gemeinsames Sporttreiben auf Anlagen unter freiem Himmel ist für zehn Erwachsene oder 20 Kinder unter 14 Jahren wieder möglich, die Namen der Teilnehmer müssen dokumentiert werden.

Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken dürfen wieder für den Publikumsverkehr öffnen.

Von André Wirsing