Brandenburg/H

Fast drei Monate Lockdown haben auch Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) inzwischen mürbe gemacht. „Natürlich sehne ich mich nach Öffnungen und etwas Normalität“, sagte er Donnerstag zur MAZ.

Die Signale einer vorsichtigen Öffnung nach dem Lockdown, die in der Nacht zuvor von der Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin ausgegangen waren, begrüßte Scheller „ausdrücklich.“ Es „ist die richtige Entscheidung. Und ich hoffe auf das klare Signal, das es uns ermöglicht zu sagen: Wir öffnen!“ Am Freitag wird das Land Brandenburg in einer eigenen Verordnung erklären, was nun im Detail erlaubt wird und was nicht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings sei er sich mit dem Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert und dem Landrat von Potsdam-Mittelmark Wolfgang Blasig einig: „Wir wollen den Einzelhandel öffnen. Aber gemeinsam. Und als Region sollten wir einheitlich vorgehen. Denn es wäre tödlich, wenn wir an den Grenzen der Städte oder des Landkreises dicht machen. Ich kann mir so eine Region Westbrandenburg, die die Lockdown-Öffnungen gemeinsam koordiniert, sehr gut vorstellen.“

Niedrige Zahlen stimmen optimistisch

Die Zahlen sprechen derzeit für Brandenburg an der Havel. Die 7-Tage-Inzidenz liege in der Stadt jetzt bei 33 und damit niedrig. Die Inzidenz ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Bis vor wenigen Tagen lag die Zahl in der Stadt deutlich höher.

Inzwischen liegt das Havelland zwar noch bei einer Inzidenz von über 80. Doch auch dort fallen die Zahlen. Wenn sich also die Lage in der Region sichtbar entspanne, sollten wir „den Handel zwingend wieder möglich machen.“

Viele offene Fragen

Ob sich genug Gäste und Gastronomen finden, um wie geplant zumindest die Außengastronomie wieder zu beleben, bleibe abzuwarten, sagt Scheller. Denn noch sei Winter und „so viele Heizstrahler haben die meisten gar nicht.“ Doch es gäbe für Gastronomen zumindest „eine Hoffnung, eine Perspektive.“

Die gibt es auch für die Schülerinnen und Schüler. Ab Montag, 15. März, soll, wie er aus dem Bildungsministerium erfuhr, wieder für alle Klassenstufen im Wechselunterrichts-Modell der Gang zur Schule möglich sein. Scheller hat selbst eine schulpflichtige Tochter und begrüßt das also sehr. Worauf er sich besonders freut: Ein Gang in den Baumarkt: „Da ist viel liegen geblieben. Und Tapeten will man sehen. Die bestellt man nicht im Internet.“

Von Benno Rougk