Brandenburg/H

Das Drive-In-Schnelltest-Center auf dem Parkplatz am Beetzsee Center in Brandenburg kehrt zurück. Wie der Betreiber mitteilte, wird das Corona-Testzelt am kommenden Montag, 10. Januar, wieder in Betrieb genommen. Bis zu 4000 Tests sollen dort pro Tag möglich sein, heißt es. Auf zwei Spuren können sich Brandenburger auf Covid-19 testen lassen. Das Ganze funktioniert kontaktlos und ohne Wartezeiten. Nach etwa 15 Minuten gibt es das Ergebnis per Mail. Geöffnet sein wird Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Vorherige Anmeldung unter https://schnelltest-bcb.ticket.io.

Von MAZ