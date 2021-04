Brandenburg/H

Das Corona-Virus hat einen der größten Industriebetriebe in Brandenburg an der Havel erreicht. Die Produktion im Weichenwerk Kirchmöser ist vorübergehend lahmgelegt.

Am 14. April wurden im Brandenburger Werk der Voestalpine Turnout Technology Germany zwei positive Covid-19-Fälle bestätigt, berichtet die Konzernzentrale im österreichischen Linz.

Schnelltestkampagne

Das Unternehmen habe daraufhin eine umfassende Schnelltestkampagne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort gestartet.

Da noch am selben Tag, dem vergangenen Mittwoch, mehrere weitere Antigen-Schnelltests positiv ausfielen, hat das Unternehmen beschlossen, den Produktionsbetrieb aus Sicherheitsgründen vorübergehend auszusetzen.

Für alle im Werk tätigen eigenen Mitarbeiter sowie Mitarbeiter von Fremdfirmen ließ das Werk PCR-Tests vornehmen. 340 Frauen und Männer wurden getestet. Bis alle Testergebnisse vorliegen, bleibe der Produktionsbetrieb bis mindestens zum kommenden Montag, den 19. April, ruhend, teilt die Konzernzentrale mit.

Regelmäßige Testungen

Alle Mitarbeiter aus dem administrativen Bereich befinden sich den Angaben zufolge im Homeoffice. Die Voestalpine Turnout Technology Germany ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat die Johanniter Unfallhilfe mit regelmäßigen Testungen betraut.

Zudem würden, so heißt es, seit Beginn der Pandemie alle geltenden Sicherheitsbestimmungen zum gesundheitlichen Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diszipliniert umgesetzt. Wo es möglich ist, arbeiten die beschäftigten im Home Office.

Positiver Test auch in Kita

Zu den Vorkehrungen gehören zudem das Tragen von Schutzmasken, die Einhaltung von Mindestabständen und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Das zum Voestalpine-Konzern gehörende Weichenwerk in Kirchmöser war bisher gut und ohne Kurzarbeit durch die Corona-Krisenzeit gekommen.

In Kirchmöser ist aktuell nicht nur das Weichenwerk direkt von der Pandemie betroffen. Rathaussprecher Jan Penkawa bestätigt an diesem Freitag, dass ein Kind aus der Kita Am Wusterauer Anger positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Aus diesem Grund sei eine Gruppe dieser Kindertagesstätte vorerst in Quarantäne.

Am Freitagvormittag hatte sich zudem ein positiv auf den Erreger getesteter Mitarbeiter des Weichenwerks selbstständig im städtischen Gesundheitsamt gemeldet.

Quarantäne

Bei einem Infektionsgeschehen gilt automatisch die Allgemeinverfügung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Absonderung von Kontaktpersonen, Verdachtspersonen und von positiv auf Covid-19 getesteten Menschen.

Betroffene Bürgerinnen und Bürger müssen sich dann in häusliche Quarantäne begeben und der Stadt die konkrete Anschrift des gewählten Aufenthaltsortes mitteilen.

Von Jürgen Lauterbach