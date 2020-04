Allein in Brandenburg an der Havel haben die Eltern von 913 Kindern Anspruch auf Notbetreuung. In Brück sind es 110 Jungen und Mädchen. Auch Amtsdirektor Marko Köhler kann sein Kind weiter in die Kita bringen, doch das macht er, obwohl es gut läuft, mit gemischten Gefühlen.