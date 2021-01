„Impfen ist lebensnotwendig für uns. Einen Termin dafür zu bekommen, ist in Brandenburg herausfordernd.“ Das sagt Eileen Philipp, Sprecherin der Unternehmensgruppe Procurand mit 27 Altenpflegeeinrichtungen in fünf Bundesländern. Zu ihnen gehört die Seniorenresidenz in Grebs.