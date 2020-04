Corona-Song: Brandenburger singt über das Leben in Zeiten der Pandemie

Brandenburg/H

Das Coronavirus verändert das Leben des Brandenburgers Christopher Schuh. Er ist Musiker und hat einen Song über den Alltag in Zeiten der Pandemie veröffentlicht. In „Corona, Corina“ singt er über die leeren Straßen der Havelstadt, Parks ohne Menschen, das Leben zu Hause und verarbeitet so seine Gefühle.

Tequila und die Klänge der Jukebox

Der 29-Jährige trinkt im Songtext Tequila, lauscht der Jukebox und singt die halbe Nacht, während die Welt um ihn herum „verrückt zu werden scheint“. Musik ist für ihn ein Spiel mit Worten, der Kreativität und neuen Ideen. „Im Song schwingt eine lockere Atmosphäre mit. Das Leben muss doch irgendwie weiter gehen“, sagt der Brandenburger.

Seinen Song veröffentlicht er unter dem Künstlernamen „Pop Moonshine“ auf Youtube. Ein Musikvideo ist bislang zwar nicht geplant, doch Christopher Schuh wartet ab, wie sich das Interesse an „Corona, Corina“ entwickelt.

Gegen Corona-Partys

Er hat keine Angst, dass Brandenburger zu seinem Song Corona-Partys feiern. „Sie können dazu tanzen, aber bitte nur allein zu Hause oder per Videochat“, kommentiert der gelernte Buchhändler. Sein Pseudonym „Pop Moonshine“ ist eine Anspielung auf die Bewohner in ländlichen Gegenden der USA, die im Mondschein Country-Musik machen und Schnaps brennen.

Song entsteht in 30 Minuten

Die Idee zum Lied entsteht nach einem Gespräch zwischen Cristopher Schuh und seinem Freund Christian Krosing. „Er fragte mich, wann ich endlich einen Corona-Song mache. Dieser war dann 30 Minuten später fertig. Er kann helfen, trotz der schwierigen Lage gelassen zu bleiben und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Es ist wichtig, auch mal über die positiven Dinge dieser Zeit zu schmunzeln“, sagt der 29-Jährige.

Dazu zählt er unter anderem die Zeit für Gespräche mit Freunden, der Familie und die Entschleunigung des Alltags. Christopher Schuh ist Optimist. Er lobt Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen gegen die Ausbreitung der Pandemie, kritisiert aber auch Hysterie, Falschmeldungen und Panik.

Vorbilder: Bob Dylan und Johnny Cash

„Ich hoffe, dass viele Menschen gesund bleiben, wünsche mir aber auch, dass wir Brandenburger bald wieder alle häufiger draußen sein können, insbesondere im Sommer“, sagt der Sänger und greift zu seiner Martin-Gitarre.

Musiker Christopher Schuh hat einen Song über das Leben in Zeiten des Coronavirus veröffentlicht. Quelle: André Großmann

Zu seinen musikalischen Vorbildern zählt er Bob Dylan, Johnny Cash und den US-amerikanischen Country-Musiker Hank Williams. Letzterer hat ihn auch zum neuen Song inspiriert. Christopher Schuh läuft durch den Theaterpark und denkt nach.

„Klar fällt vielen Menschen mit Kindern gerade etwas die Decke auf den Kopf. Es ist aber nicht die schlimmste Einschränkung und kann auch eine Chance sein, mal für ein paar Wochen eine ruhige Kugel zu schieben und über sein Leben nachzudenken“, kommentiert der Musiker.

Er wünscht sich, dass die Brandenburger in Zeiten der Corona-Krise kleine Selbstständige und Künstler finanziell unterstützen und beschwört den Zusammenhalt. Denn für den Havelstädter bestimmen sie das Stadtbild und bereichern die kulturelle Vielfalt.

Neue Hoffnung und Videochats

Der Brandenburger sieht die Corona-Krise als schwierige Aufgabe für die Gesellschaft. Dennoch glaubt er fest an den gesellschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie. Weil der Musiker seine Freunde nicht treffen kann, kommuniziert er mit ihnen per Videochat und trinkt dabei ein Bier. „Das ist auch mal ganz lustig. Zuhause bleiben hilft ja im Moment“, sagt der 29-Jährige.

Dann läuft er über die Jahrtausendbrücke und fragt sich, wie die Brandenburger auf seinen Song reagieren. Ein Leben ohne Musik kann er sich nicht vorstellen, das Leben in der Havelstadt inspiriert ihn zu neuen Texten. Auch eine Idee für sein nächstes Projekt hat er schon. „Vielleicht mache ich ja mal ein Country-Cover des Rap-Songs „Weil Branne meine Heimat ist“, sagt Christopher Schuh und lacht.

