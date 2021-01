Corona-Sperrkreis liegt nun auch um Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

In der Pandemie ist es schlimmer als zu DDR-Zeiten, die Menschen dürfen sich gerade nicht mehr frei bewegen. Sie müssen mit zeitweisen Einschränkungen in einer Quasi-Sperrzone leben.

Bewegungsradius eingeschränkt

Nun ist es offiziell: Seit dem Montagnachmittag gilt auch für die Stadt Brandenburg an der Havel offiziell die Einschränkung im Bewegungsradius, wie sie in der 4. Eindämmungsverordnung des Landes vom vergangenen Freitag vorgesehen ist.

Amtsblatt macht es amtlich

Weil in der Havelstadt seit dem Wochenende der so genannte Inzidenzwert die kritische Marke von 200 Infektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner mit mehr als 220 deutlich überschritten ist, treten die Regeln in Kraft. Die Stadt musste sie noch formell veröffentlichen, das ist mit dem Herausgeben des entsprechenden Amtsblattes geschehen.

Wer joggen geht, sollte die Marathon meiden oder im Kreis laufen. Quelle: Marcus Alert

Wer Sport treibt oder sich anderen Freizeitvergnügungen hingibt, darf sich dazu nicht weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen. Der Radius gilt ab der Stadtgrenze, nicht ab der genauen Wohnadresse. Notwendige Fahrten – etwa zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen – sind davon ausgenommen.

Unnötige Kontakte vermeiden

Laut Landesregierung geht es vor allem darum, unnötige Kontakte und vor allem Menschenansammlungen zu vermeiden – auch an der frischen Luft. Die Einschränkungen sollen laut Vorgaben so lange gelten, bis der Inzidenzwert über mindestens sechs Tage konstant unter der 200er-Marke gelegen hat. Längstens gelten die Einschränkungen vier Wochen lang, dann spätestens müsste eine neue Eindämmungsverordnung erlassen werden – mit gleichen, schwächeren oder schärferen Regeln.

Einreisen ist möglich

Was ist mit Menschen, die aus einem Gebiet kommen, in dem die Inzidenz unter der Grenze von 200 liegt, die aber in einen Corona-Hotspot einreisen wollen? „Einreisen ist möglich, wenn der Herkunftsort beziehungsweise der Landkreis einen Inzidenzwert von weniger als 200 hat“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Kitas bleiben offen

Geöffnet bleiben in der Havelstadt – im Gegensatz zur Landeshauptstadt Potsdam – auch die Kindertagesstätten, ein Schließen wird derzeit nicht erwogen. „Darüber denken wir nach, wenn wir einen Inzidenzwert von 300 und mehr erreicht haben. Das ist dann auch kein Automatismus, dazu müssen wir erst Rücksprache mit dem Land halten. Danach wird entschieden“, sagt der Rathauschef.

Notbetreuung ist geregelt

Auch die Notbetreuung laufe wie eingeübt weiter. In Potsdam wird seit diesem Montag begonnen, die Notbetreuung vorsichtig für die Kinder von alleinerziehenden Menschen zu öffnen. Das ist in Brandenburg an der Havel schon seit dem vergangenen Montag so. Das kann jeder auch im Internet nachlesen: Direkt auf der Startseite kann man den ganzen Themenbereich „ Coronavirus“ anklicken.

Hilfe für Alleinerziehende

Unter dem Punkt „Infos für Familien mit Kindern im Haushalt“ können Eltern den Antrag auf Notbetreuung entweder online ausfüllen oder sich das Formular zum Ausdrucken und Ausfüllen herunterladen. Dort werden als anspruchsberechtigt aufgeführt: Kinder, deren Eltern in kritischer öffentlicher Infrastruktur tätig sind. Sind die Erziehungsberechtigten im medizinischen oder pflegerischen Sektor beschäftigt, gilt das sogar bis Klasse 6.

Bis zur 4. Klasse werden Kinder Alleinerziehender notbetreut. Wörtlich heißt es: „Alleinerziehend sind Personen, die mit ihrem/n minderjährigen Kind/ern und ohne weitere erwachsene Person in einem Haushalt leben und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen.“

In allen Fällen gilt das Recht auf Notbetreuung, wenn es keine alternativen Möglichkeiten einer Betreuung etwa durch Freunde oder Nachbarn gibt.

Einzelhandel bleibt dicht

Einzelhandel und körpernahe Dienstleistungen bleiben auch in der Havelstadt weiter geschlossen. In sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter war teilweise zum zivilen Ungehorsam und Öffnen aufgerufen worden.

Der für Recht und Ordnung zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) kann allerdings eine entspannte Bilanz ziehen. „Stand 14 Uhr gab es keine diesbezüglichen Erkenntnisse. In einem Fall konnte im Zusammenhang mit ,Wir machen auf_merksam’ geklärt werden, dass es sich um eine Meinungsäußerung und nicht um das Öffnen eines Einzelhandelsgeschäfts ging. Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten mussten nicht eingeleitet werden. Sollten künftig Verstöße festgestellt werden, werden diese sanktioniert.“

Viele Nachfragen

Derzeit würden die neuen Regeln der 4. Eindämmungsverordnung umgesetzt. Wie auch bei den drei Rechtsnormen zuvor auch, gebe es zahlreiche Nachfragen von Einzelhändlern und Dienstleistern an die Gewerbeaufsicht. Die meisten Anliegen ließen sich aber schnell klären.

Von André Wirsing