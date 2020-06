Brandenburg/H

Die Corona-Abklärungsstelle am Hauptbahnhof in Brandenburg/Havel ist weiter gefragt. Der anfängliche Andrang habe zwar nachgelassen, aber neue Aufgaben kommen womöglich auf sie zu, berichtet Milena Schaeffer-Kurepkat.

Die Ärztin ist Geschäftsführerin des Gesundheitszentrums Brandenburg, das die tägliche Corona-Sprechstunde gemeinsam mit dem Ärztenetz Brandenburg betreibt.

60 bis 70 Abstriche pro Woche

Seit dem 16. März besteht das provisorische Corona-Sprechzimmer der niedergelassenen Ärzte und des Gesundheitszentrums. In den ersten Wochen der Krise stellten sich dort 150 bis 200 Menschen wöchentlich vor, die wegen eines Ansteckungsverdachts von ihren Hausärzten dorthin überwiesen wurden.

Inzwischen nehmen Mediziner dort noch immer täglich Abstriche vor. Das Corona-Sprechzimmer zählt noch etwa 60 bis 70 Menschen pro Woche, berichtet Milena Schaeffer-Kurepkat. Der Service für Patienten mit Symptomen oder einem Ansteckungsverdacht wird also aufrechterhalten.

Tests in Heimen

Womöglich ändert sich in naher Zukunft der Schwerpunkt der Tätigkeit. Wenn das Land seine Teststrategie ändert und Menschen ohne Symptome in Heimen und klinischen Einrichtungen in die Tests einbezieht, könnte die Brandenburger Corona-Abklärungsstelle dabei ihren Beitrag leisten.

Noch immer unbefriedigend ist, dass sich behandlungsbedürftige Patienten coronabedingt in den vergangenen Wochen nach der Erfahrung des Gesundheitszentrums sehr zurückgehalten, Arztpraxen aufzusuchen. Die Wartezimmer waren bei Weitem nicht so gut gefüllt wie sonst.

Zu viele Patienten meiden Arztbesuche

Inzwischen stellte die Geschäftsführerin zwar eine gewisse Rückkehr zur Routine in den Arztpraxen des Zentrums fest. Doch auch wenn sich manches gebessert hat, zu viele Patienten halten sich noch immer zurück und schieben ihre Arztbesuche nach hinten.

Milena Schaeffer-Kurepkat weist auf die hohen Sicherheitsvorkehrungen in den Arztpraxen hin und warnt dringend davor, auf notwendige Arztbesuche zu verzichten. Das könne gefährlich werden, betont die Allgemeinmedizinerin.

Versorgungscluster Corona West stellt Arbeit ein

Das sogenannte Versorgungscluster Corona West stellt seine Arbeit schrittweise bis zum 26. Juni ein. Das städtische Klinikum Brandenburg nennt dafür zwei Gründe. 1. Im Versorgungsgebiet würden nur noch wenige Covid-19-Patienten stationär behandelt. 2. Der Regelbetrieb werde in allen Klinken hochgefahren.

Sollte eine vergleichbare Situation entstehen, so würde das Unternehmen Städtisches Klinikum Brandenburg erneut die Koordinierungsstelle VCC West in Brandenburg an der Havel betreiben.

Den Angaben zufolge hat diese klinikübergreifende Koordinierungsstelle in den vergangenen Wochen mehr als 800 Verlegungen seit Beginn der Infektionswelle koordiniert, 500 davon aus Potsdamer Kliniken.

Überlastung vermieden

Durch die frühzeitige Etablierung der Koordinierungsstelle und den schnellen Aufbau des Kooperationsnetzwerks hätten die Kliniken eine Überlastung ihrer Häuser vermeiden können, heißt es.

„Ein besonderer Dank gilt allen Netzwerkpartnern und Klinken, die während der Pandemiezeit kollegial dem städtischen Klinikum Brandenburg und dem Netzwerk VCC West zur Seite gestanden haben“, betont Geschäftsführerin Gabriele Wolter.

