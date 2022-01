Corona: Stadt Brandenburg führt Impfstatistik des Landes in fast allen Bereichen an

Brandenburg/H

Am zurückliegenden Wochenende sind auch in Brandenburg an der Havel wieder mehrere hundert Menschen mit Trommeln und Trillerpfeifen auf die Straße gegangen um ihrem Unmut gegen die Corona-Bestimmungen, eine mögliche Impfpflicht oder der Impfung generell Ausdruck zu verleihen. Die Proteste dagegen, blieben fast unbemerkt. Ist Brandenburg an der Havel eine Hochburg der Impfskeptiker und Corona-Leugner?

Brandenburg an der Havel fast führt Statistik an

Es sieht nicht so aus. Im Gegenteil, wie das Lagebild „Covid-19“ des Landes Brandenburg vom 13. Januar 2022 beweist. Die Stadt Brandenburg ist im Landesvergleich ganz weit vorn, was die Quote der vollständig Geimpften betrifft und führt auch die Statistik im Feld derer an, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) bekommen haben. Mit Stand 31.Dezember 2020 hatte die Stadt 72.040 Einwohner.

Davon waren vor knapp einer Woche 60.347 Menschen gegen Corona geimpft worden. Zumindest einmal, was insofern deshalb interessant ist, da ja Kinder zwischen 5 und 11 Jahren erst seit wenigen Wochen geimpft werden. Gleichwohl wurden von den 4239 Kindern in dieser Altersklasse bereits 998 einmal geimpft, was 23,5 Prozent entspricht.

Vollständig geimpft sind in Brandenburg an der Havel 82,4 Prozent (59.390) der Menschen, 54,6 Prozent (39.349) sind bereits geboostert. Zum Vergleich: In Cottbus sind nur 66,8 Prozent vollständig geimpft und 40,3 Prozent geboostert. Im Landkreis Elbe-Elster sind 58,6 Prozent der Menschen vollständig geimpft und 30 Prozent geboostert.

Ein Drittel mehr als im Süden des Landes

Gefolgt von Frankfurt/Oder und Potsdam ist die Stadt Brandenburg über alle Altersklassen hinweg die Gemeinde, die an der Spitze der geimpften Menschen steht. Die Landkreise im Süden des Bundeslandes liegen dagegen häufig und ein Drittel zurück.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Auffrischungsimpfungen. Auch hier hat die Stadt Brandenburg insgesamt deutlich die Nase vorn. Nur eine Altersgruppe schwächelt.

Immer dienstags von 13 bis 18 Uhr kann man sich weiterhin im Pumpenhaus in Kirchmöser impfen lassen. . Quelle: Heike Schulze

Spannend ist das Bild der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre. Dort liegen die meisten südlichen Landkreise unter 30 Prozent, während Havelstädter Schüler in diesem Alter fast zu 70 Prozent mindestens einmal gegen Covid 19 geimpft sind.

Reserven bei über 60-Jährigen

Mit deutlichem Abstand führen die Landkreise Ostprignitz-Ruppin und die Stadt Brandenburg die Impfstatistik für die Erstimpfung bei Menschen an, die älter als 60 Jahre alt sind. In OPR haben 95,4 Prozent, in Brandenburg an der Havel 94,5 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung bekommen.

Doch während in OPR 72,7 Prozent dieser Altersklasse bereits doppelt geimpft und geboostert sind, haben in Brandenburg nur 54,8 Prozent bisher die Impfung aufgefrischt, während noch 87,8 Prozent zumindest die zweite Corona-Impfung bekamen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller ist, wie er sagt, „sehr glücklich darüber, dass die Impfkampagne bei uns gut ankommt, dass die Havelstädter verstanden haben, warum das Impfen so wichtig ist und dass wir da nur gemeinsam durchkommen.“

Lob für Hilfe,Unterstützung und Solidarität

Gleichwohl „haben wir auch noch zu tun!“ Die Altersgruppe der über 60-Jährigen müsse „stärker für das Thema der Auffrischungsimpfung sensibilisiert werden“, so der OB. Schließlich seien sie es, bei denen im Krankheitsfall die schwersten Verläufe zu befürchten seien. Von den 131 Todesfällen, die seit Ausbruch der Pandemie in der Havelstadt im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen seien, entfalle das Gros auf diese Altersklasse.

Woran liegt es, dass die Stadt Brandenburg an der Spitze der Statistik vor allen anderen kreisfreien Städten und Landkreisen steht? Das liege, wie Scheller sagt, an einer Vielzahl Gründe.Vorrangig lobte Scheller die Arbeit der Haus- und Fachärzte, die sich mehrheitlich in den Dienst der Impfkampagne gestellt und „mit weitem Abstand die meisten Brandenburger geimpft haben.“

Mehrheit sind die Geimpften

Überdies lobte er die professionelle Zusammenarbeit mit Betreibern von Impfzenten wie dem DRK und sein Gesundheitsamt. Doch das größte Lob ging an die Brandenburger: Sie hätten erkannt, dass man nur gemeinsam und mit Vorsicht gesund durch die Pandemie komme. Und zu dieser Gemeinsamkeit gehöre, sich und andere auch durch die Impfung zu schützen.

Die guten Zahlen seien ihm Bestätigung dafür, dass die schweigende Mehrheit und die sich eben nicht versammelnde Gruppe eine übergroße Mehrheit sei, wenn in den nächsten Tagen und Wochen wieder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und die Impfungen durch die Brandenburger Straßen zögen.

Am Mittwoch lag die 7-Tages-Inzidenz bei 469,2. Im Tagesverlauf wurden 104 Neuinfektionen verzeichnet, fast doppelt so viele wie tags zuvor. 25 Patienten lagen stationär im Klinikum, 1125 mussten die zeit in Quarantäne verbringen.

