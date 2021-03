Brandenburg/H

Die Nachricht aus dem Städtischen Klinikum ist ein beunruhigendes Alarmzeichen. „Die in stationärer Behandlung befindlichen Patientinnen und Patienten sind im Schnitt deutlich jünger als in den Vormonaten und haben teilweise sehr schwere Verläufe“, teilt Björn Saeger mit. Er ist Referent der Geschäftsführerin.

Ob das ein genereller Trend ist, lässt sich schwer sagen. Denn die Zahl der aktuell in Brandenburg an der Havel stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten ist verhältnismäßig gering.

In den Daten des städtischen Gesundheitsamtes macht sich noch nicht bemerkbar, dass die an Covid-19 erkrankten oder verstorbenen Menschen tendenziell jünger sind als in früheren Monaten der Pandemie.

Zwischen April und Dezember 2020 waren die an Covid-19 erkrankten Brandenburgerinnen und Brandenburger zwischen einem halben Jahr und 96 Jahren alt (Stand 24. März 2021). Zwischen Januar und März 2021 liegt die Altersspanne zwischen einem halben Jahr und 102 Jahren.

Im Alter zwischen 58 und 102 gestorben

Zwischen April und Dezember 2020 sind 26 Frauen und Männer aus Brandenburg an der Havel mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sie waren zwischen 58 und 91 Jahre alt.

Zwischen Januar und März 2021 hat das städtische Gesundheitsamt 47 Tote im Alter zwischen 59 und 102 Jahren registriert.

Sechs Patienten bei ihrem Tode jünger als 70

Amtsärztin Tatjana Wegert: „Es erkranken alle Altersgruppen. Unter den Verstorbenen in den Jahren 2020 und 2021 waren nur sechs Menschen jünger als 70 Jahre alt.“

47 Frauen und Männer seien zwischen 70 und 80 Jahre alt geworden. 20 Brandenburger waren bei ihrem Tod mit Covid-19 schon älter als 80 Jahre.

Stationäre Belegung derzeit stabil

Im Städtischen Klinikum Brandenburg ist die stationäre Belegung im Covid-19 Normalstation- und im Covid-19 Intensivstationsbereich trotz steigender Inzidenz derzeit noch eine stabil, berichtet der Klinikum-Sprecher. Das war im vergangenen November anders.

Aktuell (Stand Freitag, 26. März, 7.20 Uhr) befinden sich nach seinen Angaben neun Patienten auf der Covid-19 Normalstation und vier Patienten auf der Covid-19 Intensivstation.

Besonders auffällig sei aber, dass die Patienten des Brandenburger Klinikums „zum großen Teil keine relevanten Vorerkrankungen aufweisen, die einen schweren Verlauf hätten voraussehen lassen“.

Operationen wieder hochgefahren

Mit der aktuell noch eher niedrigen Covid-19 Patientenzahlen hat das Klinikum in der Hochstraße die Operationen und Behandlungskapazitäten wieder hochgefahren. Stationen, die in vergangenen Monaten für die Behandlung von Covid-19 Patienten genutzt wurden, sind inzwischen wieder in die Regelversorgung eingebettet.

Zum jetzigen Zeitpunkt umfasst der Covid-19 Abklärungs- und Covid-19 Normalstationsbereich 18 Betten. Doch die Ärzte und Pflegekräfte sind in Hab-Acht-Stellung.

Klinikum kann schnell reagieren

Saeger: „Bei steigenden Fall- und Patientenzahlen werden wir kurzfristig die Behandlungskapazitäten in Nicht-Covid-19-Bereichen wieder reduzieren müssen, um die Covid-19 Bereiche wieder vergrößern zu können.

Noch zu Beginn des Monats März hatte sich eine positive Entwicklung abgezeichnet. Am 5. März befand sich kein einziger Patient auf der Covid-19-Intensivstation im Brandenburger Klinikum.

Von Jürgen Lauterbach