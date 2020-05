Corona: Das THW muss in Hohenstücken eine Pause einlegen

Brandenburg/H

Eigentlich wollte das Technische Hilfswerk ( THW) sie seit März willkommen heißen in Hohenstücken. Sie, das sind die Bundesfreiwilligen (Bufdis), die im neuen Ausbildungszentrum in der der Übergangslösung Fohrder Landstraße fit gemacht werden für die Einsätze und den Ernstfall draußen. Der Lehrgang „Willkommen bei uns – THW für Bufdis“ ist für alle verpflichtend.

Doch die Corona-Pandemie macht dem THW gleich im ersten Jahr in Hohenstücken einen Strich durch die Rechnung. „Die Ausbildung der Bundesfreiwilligen am Ausbildungszentrum Brandenburg/Havel mussten wir leider unterbrechen“, teilt Daniel Schriek mit für den Aufbaustab Bundesfreiwilligendienst der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk in Bonn.

Bufdis sollen Lehrgänge nachholen

In der ersten Jahreshälfte 2020 werden die Bundesfreiwilligen ihre Grundausbildung sowie den Willkommens-Lehrgang nicht absolvieren können, bedauert der THW-Sprecher. Die Bufdis sollen die Lehrgänge aber möglichst nachholen.

Die praktischen Ausbildungen sind ausgesetzt. Quelle: THW

Praktische Ausbildungen im THW sind bis Ende Juni ausgesetzt, in Brandenburg/Havel und den beiden anderen THW-Ausbildungszentren findet bis dahin kein Regelbetrieb statt. Das betrifft auch die praktischen Anteile der Grundausbildung der Bufdis.

Außer dem erwähnten Bufdi-Willkommenslehrgang und der THW-Grundausbildung in kompakter Form standen für März und die folgenden Monate in Hohenstücken vier verschiedene Lehrgänge und Module für rund 60 Teilnehmer pro Woche auf dem Programm.

Ein Lehrgang läuft

Dazu gehört der Lehrgang „Grundlagen Führung“, ein Schlüssel-Lehrgang für ehrenamtliche THW-Kräfte, die als Unterführerin oder Unterführer vorgesehen sind.

Auch wenn diese Lehrgänge derzeit ausfallen müssen, steht das Ausbildungszentrum Brandenburg/Havel nicht komplett still. Dort absolvieren momentan nach und nach etwa zehn neue Mitarbeitende des Ausbildungszentrums eine THW-Ausbildung – natürlich unter Einhaltung der Infektionsschutzregeln, wie Daniel Schriek betont.

Ein Lehrgang läuft, allerdings nicht dieser hier auf dem Archivbild. Quelle: THW

Das THW sieht darin nicht nur eine fachliche Befähigung der Mitarbeitenden, sondern auch eine wichtige „identifikationsstiftende Maßnahme und Austauschmöglichkeit mit erfahrenen Ehrenamtlichen“. Sie lernen die auf dem Ehrenamt beruhende Einsatzorganisation gut kennen und können anderen später daher authentisch näherbringen, wofür das THW steht.

Das Ziel ist die zweite Jahreshälfte

Für die zweite Jahreshälfte plant das THW, den Betrieb in Hohenstücken wieder aufzunehmen, sobald es möglich ist. Wenn das Zentrum Brandenburg/Havel seinen Ausbildungsbetrieb wieder hochfährt, stehe der Gesundheitsschutz der THW-Angehörigen – also der Ehrenamtlichen, Bundesfreiwilligen und Hauptamtlichen – im Vordergrund.

Was die Bufdis in der Corona-Krise noch tun können Auf der digitalen Lernplattform können die Bufdis während der Corona-Krise einen Teil der Grundausbildung selbstständig bearbeiten. Das THW bietet stellenweise Online-Lernangebote zu wichtigen Fertigkeiten für berufliche und persönliche Entwicklung an, beispielsweise Präsentationstechniken. Einige Bufdis bearbeiten also Aufgaben- und Lernpakete von Zuhause aus, andere können weiterhin zum Dienst kommen. Die THW-Dienststellen haben ihre Mitarbeitenden und Bundesfreiwilligen angehalten, so viel wie möglich im Home Office zu arbeiten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Erfreulicherweise können die Bufdis auch gut die Arbeit der Leitungs- und Koordinierungsstäbe des THW unterstützen. Diese Stäbe koordinieren den laufenden THW-Einsatz im Zusammenhang mit der Pandemie, in dem das THW seinen technisch-logistischen Schwerpunkt zur Geltung bringt. Negative Auswirkungen auf die Taschengeldleistungen für Bufdis hat die aktuelle Situation nicht.

Sobald es also die Lage zulässt, sind für eine erste Phase eine reduzierte Anzahl von Lehrgängen pro Ausbildungszentrum mit eingeschränkten Teilnehmerzahlen pro Lehrgang denkbar.

Die Bautätigkeit auf dem Gelände der ehemaligen Rolandkaserne, auf dem das THW sein Ausbildungszentrum am Ende ansiedeln will, sollten Umbauarbeiten stattfinden.

Verzögerter Ausbau der Roland-Kaserne

Unter anderem ist vorgesehen, das Gebäude für Menschen mit Behinderung barrierefrei auszubauen und um einen zweiten Aufenthaltsraum sowie einen Fitnessraum zu ergänzen. Gleichzeitig will das THW die Zimmer für die Teilnehmer wohnlicher gestalten.

Wegen der Corona-Pandemie hätten sich die Planungen des Ausbaus der ehemaligen Roland-Kaserne als THW-Ausbildungszentrum leider verzögert, berichtet Daniel Schriek. Er äußert sich zuversichtlich, dass diese Verzögerung wieder eingeholt wird.

Aktuell werde geplant, welche Umbauten erforderlich sind und wie diese kostengünstig realisiert werden können.

Von Jürgen Lauterbach