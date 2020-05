Die Vorfreude auf die Geburt steigt, nur Günther bleibt ruhig: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Corona-Tagebuch, Freitag, 1.Mai 2020

„Hurra! Ein langes Wochenende!” Was früher einem Jubelschrei gleich kam, ist heute im Jahr 2020 blanker Zynismus. Kaum jemand wird sich über vier arbeitsfreien Tage freuen. Viele arbeiten derzeit eh nicht und die, die am Samstag oder gar am Feiertag arbeiten müssen, sind in den Berufen, die als „systemrelevant” gelten und die wahrscheinlich die meisten unter uns gerade nicht um ihren Job beneiden.

Es sind nicht nur die Jobs wie Pfleger, Krankenhauspersonal oder Feuerwehrleute - es sind auch zum Beispiel Mitarbeiter an Tankstellen. Die haben derzeit Dinge an den Hacken, die es früher nicht gab. Immer wieder müssen sie Menschen, die keinen Mundschutz tragen wollen, auf die Pflicht hinweisen und sich in unsägliche Diskussionen begeben. In einem Supermarkt in Brandenburg an der Havel wusste sich eine Kassiererin gegen einen Verweigerer offenbar nicht anders zu helfen, als zum Pfefferspray zu greifen.

Mundschutz trägt Stephan Boden jetzt nicht nur, wenn er handwerklich tätig wird, sondern auch bei jedem Einkauf. Quelle: Stephan Boden

Kurios dabei: Kaum machte die Meldung die Runde, konnte man Kommentare lesen, in denen die Kassiererin übelst beschimpft wurde. Dass die gute Frau die Pflicht hat, die Maskenverordnung umzusetzen, wurde dabei offensichtlich genauso außer Acht gelassen wie der Umstand, dass der gute Mann auch eine Flasche Wodka gestohlen hat, wie man später las.

Statt über solche Vorkommnisse den Kopf zu schütteln und ein Schleudertrauma zu bekommen, sind wir mit dem kleinen Günther zum Trainieren ohne Leine aufs Land gefahren. Der Typ macht alles richtig. Er rennt nicht weg, kommt bei jedem Ruf und gehorcht wie am Schnürchen. Die kleine Übungsschnur an seinem Halsband können wir getrost weglassen.

Günther trainiert fleißig für die Touren mit Segelboot „Torte“. Quelle: Stephan Boden

Danach haben wir weiter trainiert und ihn ans Boot gewöhnt. Das war eigentlich völlig überflüssig, denn ihm gefällt es an Bord offenbar sehr gut. Und es stellt sich auch beim Hund das ein, was mit Menschen passiert, wenn sie auf dem Boot sind: völlige Entspannung.

Samstag, 2. Mai 2020

Unser Baby lässt sich offenbar Zeit. Es gibt den ganzen Tag über keine Anzeichen, dass der Junge auf die Welt kommen will. Er bewegt sich, will aber wohl noch etwas warten. Der junge Mann ist, glaube ich, klug, denn manchmal würde ich in diesen Tagen gern mit ihm tauschen. In so einem warmen, sicheren Bauch muss es bestimmt so sein wie auf einem Boot. Man bekommt nicht mit, was draußen los ist und ist einfach im Hier und Jetzt. Günther und ... (Name ist noch geheim) sind im Moment echt ein bisschen zu beneiden.

Sonntag, 3. Mai 2020

Einer der wohl berühmtesten Sätze der Filmgeschichte ist „May the force be with you.” Das ist der zentrale Satz in den Filmen „Krieg der Sterne”. Regisseur George Lucas wurde vor ein paar Jahren mal interviewt und ein deutscher Nachrichtensender zeigte das Interview live mit Simultandolmetscher. Als Mr. Lucas den Satz „May the force be with you” („Möge die Macht mit Dir sein”) zum Abschluss des Interviews sagen sollte, verstand der Dolmetscher das Ganze falsch.

Er übersetzte „May the force be with you” in „Am vierten Mai sind wir bei Euch!” Er verstand also: „May, the 4th.” Seitdem gilt der 4. Mai (May, the 4th) als heiliger Feiertag aller Star-Wars-Freunde. Warum ich über dieses Datum nachdenke? Nun, gestern Nacht ließ unser Sohn offenbar schon mal den Motor an und er bereitet sich nun scheinbar auf seinen Erscheinungstag vor. Und ich tippe schon als jemand, dessen beeindruckendstes Filmerlebnis als Jugendlicher „Krieg der Sterne” war, auf dieses Datum als Geburtstermin. Ob es so kommt, weiß ich nicht, aber angesichts der Tatsache, dass Hund Günther sehr starke Ähnlichkeit mit Chewbacca hat, einem der Helden der Filmreihe, würde das gut passen.

Corona steht zurzeit hinten an

Corona ist in diesen Tagen nur selten ein Thema. Immer dann, wenn ich dummerweise diese vielen Kommentare lese von Menschen, die keine Experten sind, aber sich aus irgendwelchen Internetforen „Wissen” anlesen, und dann den echten Experten sagen wollen, was sie alles falsch machen.

Wir hätten an diesem Tage wohl nichts von Corona mitbekommen, wenn wir nicht noch einmal den Weg zur Klinik „geübt” hätten. Dort steht ein Empfangswagen, bei dem man sich melden muss und einen Mundschutz bekommt. Wenn es Anzeichen für die bevorstehende Geburt gibt, geht meine Frau erst einmal nur allein rein, um zu sehen, ob es wirklich los geht. Wenn es dann an der Zeit ist, komme ich nach.

Günther war dabei als Familie Boden noch einmal den Weg zum Krankenhaus übte. Quelle: Stephan Boden

Ich sollte die Klinik aber dann nicht mehr verlassen, denn wenn ich einmal draußen war, komme ich nicht wieder rein. Jedenfalls ist das unser Wissensstand. Und mit Wissensständen ist das derzeit ja so eine Sache. Ich finde das aber in jedem Fall sinnvoll und falls jemand diese Empfehlung anzweifelt: Unser Klinikum ist eines der wenigen, in den überhaupt noch Väter in den Kreißsaal dürfen.

Oder anders gesagt: Wer die Regeln doof findet, kann ja einfach mal mal ein paar Kilometer zum Bergmann-Klinikum im nahen Potsdam rüber schauen. Da geht angesichts von mittlerweile 43 Toten in der Klinik gar nichts mehr. Wir jedenfalls sind froh, in Brandenburg an der Havel zu leben. Hier läuft sehr Vieles sehr gut.

Von Stephan Boden