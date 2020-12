Brandenburg/H

Tag 3. Der Ausbruch. Beim Blick auf das Fieberthermometer sind wir zunächst etwas geschockt, danach kommen gleich erste Gedanken auf, die mit Corona zu tun haben. Wir wischen diese Gedanken aber sofort weg. „Ach, nee – woher denn?”

Ivans Fieber steigt an diesem Abend immer weiter in kleinen Schritten an. Ihm geht es offenbar nicht gut, denn entgegen seines üblichen Verhaltens will er nicht liegen und erst recht nicht schlafen und weint viel. Meine Temperatur pendelt sich zum Glück konstant bei etwa 38,5 und 39 ein. Um 21 Uhr greife ich zum Telefon, um uns bei der 116117, der ärztlichen Hotline, Rat zu suchen.

Anruf bei der Hotline ist eine echte Bewährungsprobe

Dieses „Gespräch“ wird zur echten Bewährungsprobe meiner Nerven. Zunächst muss man sich durch ein Sprachmenü wählen, an dessen Ende die Datenschutzverordnung vorgelesen wird, was ewig dauert. Danach soll ich die Postleitzahl meines Wohnortes eingeben. „Vielen Dank, ihre Postleitzahl wurde erfasst. Bitte warten.“ Nach ein paar Minuten Wartezeit kommt die nächste Ansage. „Leider konnte ihre Eingabe nicht erfasst werden. Wir verbinden Sie nun mit der Zentrale.“

Danach kommt erneut eine Warteschleife, ein Sprachmenü und die Datenschutzverordnung. Dazwischen Musik und der Hinweis, dass leider alle Plätze derzeit belegt sind. Nach einer Weile habe ich jemanden an der Strippe, der mich nach der Postleitzahl fragt und mich dann aufklärt, dass ich in Brandenburg an der Havel wohne. Nach zehn Minuten habe ich also eine Information bekommen, die nicht überraschend ist. Er verbindet mich weiter.

Gefangen in diversen Warteschleifen

Was folgt? Warteschleife, Sprachmenü und Datenschutzverordnung. Die aufgeregten Datenschützer haben echt ganze Arbeit geleistet. Ich frage mich, ob die mit dieser ganzen Verordnung eigentlich zufrieden sind. Ob es das Ziel eines aufgebrachten Datenschützers war, dass man ständig diese Verordnungen vorgelesen bekommen, unterschreiben oder anklicken muss, auch sei es noch so sinnlos?

Tipp von der Hotline: Ein Löffel Honig fürs Baby

Nach quälend langer Wartezeit habe ich endlich einen Menschen an der Strippe. Ergebnis: Keines. „Geben sie dem kleinen doch einen Löffel Honig. Das bindet Bakterien.“ Wer sich mit Babys auskennt, weiß, wie fachlich gut oder schlecht diese Auskunft war. Ich bewerte das jetzt nicht öffentlich.

Anja kocht mir eine Hühnerbrühe, gegen die „Erkältung“, von der wir ausgehen. Tags zuvor bin ich ja schwitzend mit Möbeln herumgerannt und war auch durchgeschwitzt draußen. Dabei habe ich mir sicherlich was geholt. Und bei Ivan gehen wir davon aus, dass nun die nächsten Zähne kommen.

Corona-App hat nichts gemeldet

Anja möchte in dieser Nacht gerne Ivan in unserem Bett zur Beobachtung haben. Daher ziehe ich um und mache mein Nachtlager nebenan im Wohnzimmer auf der Couch. Ich liege fast die ganze Nacht wach, mein Kopfkissen ist komplett durchgeschwitzt und ich höre nebenan Ivan immer wieder schreien. Ich schaue in der Nacht auf meine Corona-App, die meine Vermutung einer Erkältung bestätigt. Nur eine Begegnung mit niedrigem Risiko. „Dann ist es kein Corona“, bin ich mir sicher. Irgendwann schlafe ich für ein paar Stunden ein. Ivan und Anja auch. Fortsetzung folgt

