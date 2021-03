Brandenburg/H

Dass die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) unter Druck steht und sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert sieht, ist auch der Brandenburger Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann (CDU) nicht entgangen. Und sie erhöhte diesen Druck noch.

Dietlind Tiemann, MdB und Stadtverordnete der CDU. Quelle: Rüdiger Böhme

Zusammen mit Marco Wagner, dem Chef der Brandenburger Jungen Union, wandte sich Tiemann mit harscher Kritik am Bildungsministerium an die Presse. Tiemann selbst in Sachen Bildungspolitik im Bundestag aktiv und Marco Wagner, als Kreisvorsitzender der JU, verfügt als Lehrer am Brechtgymnasium ebenfalls über Expertise in Sachen Bildung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die am Sonntagabend von der Bildungsministerin überraschend und äußerst kurzfristig erlassene Aussetzung der Präsenzpflicht stellt einen Widerspruch zu den akribisch ausgearbeiteten und gut durchdachten Plänen der Schulen zum Wechselunterricht dar“, heißt es in der Erklärung. Es sei anzunehmen, dass in der anstehenden Schulwoche zahlreiche Schüler zu Hause bleiben würden.

Keine Zeit für zwei Systeme

Für die Schulen entsteht dadurch die große Frage, wie sie mit dieser Entscheidung der Bildungsministerin in der Praxis umgehen könne. „Wenn Lehrkräfte zu Zeiten des Stundenplans Präsenzpflicht an der Schule haben, um einzelne Schüler zum Unterricht zu empfangen, dann könne in dieser Zeit kein online-basierter Distanzunterricht für die zu Hause gebliebenen Schüler angeboten werden.

Marco Wagner (CDU Quelle: Jast

Das wäre nur möglich, wenn der Präsenzunterricht vollständig ausgesetzt würde. Überdies wäre ein Präsenzunterricht in kleinen Lerngruppen auf Grundlage eines Wechselunterrichtsmodells möglich, zumal die Schulen weitreichende Hygienepläne ausgearbeitet hätten.

„Die Bildungsministerin muss nun rasch für Klarheit sorgen. Entweder kann es ein Wechselunterrichtsmodell bei Beibehaltung des schulischen Präsenzunterrichts oder eine Umstellung auf vollständiges Distanzlernen geben. Letztlich kommt diese Entscheidung einem Eingeständnis des eigenen Versagens bei der Teststrategie an den Schulen gleich“, heißt es in Tiemanns Erklärung weiter.

Was wird unseren Kindern noch angetan?

Es sei zwar folgerichtig, dass das Bildungsministerium auf das besorgniserregende Infektionsgeschehen reagieren möchte, doch hätte dieser Schritt bei einer durchdachten Strategie vermieden werden können. Tiemann und Wagner unisono: „Wieder verlieren wir eine Woche Bildung. Gerade in so einer Krise ist das fatal.“

Wiederholt hat Tiemann in den zurückliegenden Jahren deutlich gemacht, dass sie von der Arbeit der Gattin des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz wenig hält. Mit Blick auf die schlechten Ergebnisse im Bildungsmonitor 2018 (Platz 14 von 16 Ländern) schrieb Tiemann Ernst ins Stammbuch: „Mit jedem SPD-Bildungs-Ministerwechsel im Land Brandenburg wird Bildung schlechter. Wohin soll das noch führen? Was wird unseren Kindern noch angetan?“

Von Benno Rougk