Corona-Verdacht: 40 Patienten kommen zur Abklärung in die erste Sprechstunde

Brandenburg/H

Etwa vierzig bestellte Patienten haben sich am Montagabend im eigens eingerichteten Sprechzimmer im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof auf eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus hin testen lassen.

„Angesichts der improvisierten Umstände ist die Premiere ganz gut abgelaufen“, berichtet die Ärztin Milena Schaeffer-Kurepkat, die zugleich Geschäftsführerin des Gesundheitszentrum Brandenburg (GZB) ist. Vier Ärzte hätten die Abstriche vorgenommen und dokumentiert.

Die Zahl der Patienten, die deren Hausärzte zu der Coronavirus-Abklärung angemeldet hatten, übertraf die Erwartungen. Dabei hatte niemand versucht, sich unangemeldet dazwischen zu mogeln.

Menschen nahmen Wartezeit in Kauf

Da aus nahe liegenden Gründen nicht alle vierzig Patienten gleichzeitig im Untersuchungszimmer behandelt werden konnten, mussten die meisten von ihnen mehr oder weniger lange draußen warten, ehe sie an die Reihe kamen.

Nach dem Eindruck der GZB-Chefin haben sich die einbestellten Menschen in aller Regel beim Warten sehr diszipliniert verhalten. Doch natürlich sei es ungünstig, wenn womöglich mit dem Virus infizierte Frauen und Männer so eng beieinanderstehen.

Daran werden das Gesundheitsamt und das Ärztenetz Brandenburg umgehend etwas ändern, denn vor der Tür zur sogenannten Abklärungsstelle am ehemaligen Bioinsel-Standort soll von vornherein keine zusätzliche Ansteckungsgefahr entstehen.

Größeres Zeitfenster

Milena Schaeffer-Kurepkat zufolge streben die abwechselnd untersuchenden Ärzte weitere Verbesserungen im Sinne der Patienten an. Bald soll es eine zeitsparendere Lösung geben, als die geforderten Formulare alle per Hand auszufüllen.

Gesundheitszentrum und Ärztenetz Brandenburg wollen außerdem die Zeit ausweiten, in der sie die Abstrich-Untersuchungen bei den angemeldeten Patienten vornehmen. Diese Menschen sollen demnächst zeitlich verteilt eingeladen werden und nicht mehr wie am Montag alle um 18 Uhr.

Die größte Sorge der Ärzte ist die nur begrenzt vorhandene Zahl von Schutzkleidung, Testkits und Abstrichröhrchen, die für die Abklärung benötigt werden. „Die Menge ist endlich und wir haben keine großen Reserven“, warnt Milena Schaeffer-Kurepkat. Das gilt vor allem für die Testkits, mit denen das Virus bestimmt wird.

Erste Ergebnisse am Mittwoch

Die ersten Patienten des provisorischen Corona-Sprechzimmers können an diesem Mittwoch mit ihren Ergebnissen rechnen. Die Untersuchungen am GZB laufen an diesem Dienstag und an den Folgetagen weiter. Für Dienstag waren etwa gleich viele Patienten angemeldet wie am Montag.

Hausärzte aus Brandenburg/Havel schicken keine schwerkranken Patienten zu der ambulanten Untersuchung, sondern Menschen mit Erkältungssymptomen, die in einem Risikogebiet gewesen sind oder mit jemanden aus einem solchen Risikogebiet in Kontakt waren.

Nur kurze Vorbereitungszeit

GZB und Ärztenetz hatten die Öffnung des Untersuchungsraumes in der vergangenen Woche vorbereitet, sodass seit Montag niedergelassene und im Gesundheitszentrum angestellte Ärzte nach einem festen Dienstplan täglich abwechselnd nach ihrer eigenen Sprechstunde die Abstriche vornehmen können.

Der Standort am Hauptbahnhof eignet sich aus verschiedenen Gründen für die Untersuchung bei Corona-Verdachtsfällen. Denn der Raum im Erdgeschoss liegt getrennt von den übrigen Arztpraxen des Zentrums und ist von der Straße aus zugänglich.

Von Jürgen Lauterbach