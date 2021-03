Brandenburg/H

Böse Überraschung! Für die Jugendlichen aus Brandenburg an der Havel und Bad Belzig, deren Jugendfeier 2020 wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben wurden, wird es auch in diesem Jahr keine Feierstunde geben. Die Nachhol-Feierstunden im Audimax der THB und der Belziger Albert-Baur-Halle wurden jetzt abgesagt. „Angesichts der Eindämmungsverordnung und des damit verbundenen Verbotes von Großveranstaltungen haben wir keine Alternative und müssen die Veranstaltungen absagen“, sagt Axel Krause vom Humanistischen Verband, der die Jugendweihen seit Jahrzehnten organisiert.

Die Jugendlichen die 2020 ihre Jugendfeier haben sollten, gehen auch 2021 leer aus. Diese Jugendlichen aus der Oberschule Nord, dem Saldern-Gymnasium und der Otto-Tschirch-Schule feierten 2019 noch gemeinsam in der THB und erhielten das Buch „Lebenswege" des Humanistischen Verbandes aus den Händen vom Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller und Axel Krause, Geschäftsführer des Regionalverbandes Brandenburg/Belzig. Quelle: Rüdiger Böhme

Von den wegfallenden Nachholterminen sind im ersten Schritt 500 Jugendliche sowie einige Tausend Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde betroffen, die sonst in Großveranstaltungen mit bis zu 600 Leuten die Jugendfeier gemeinsam erlebt hätten.

Konkret betrifft die Absage drei Veranstaltungen im Audimax am 27. März mit etwa 200 Jugendlichen, am 10. April im Brandenburger Audimax mit 180 Jugendlichen sowie zwei Veranstaltungen am 17. April in Bad Belzig mit 120 Jugendlichen, die nun schon ein Jahr umsonst auf ihre Jugendfeier und die anschließende Party gewartet hatten.

Verschoben und abgesagt

„Die Jugendlichen, als Hauptpersonen der Jugendfeier, mussten, wie alle anderen, in den letzten Monaten auf vieles verzichten. Da Ihre Feier bereits schon einmal verschoben wurde, ist unsere Motivation umso größer, dass alle angemeldeten Teilnehmer diesen besonderen Festtag gebührend begehen können“, schreiben Krauses Mitarbeiter jetzt an die betroffenen Eltern und Jugendlichen.

Da eine Festveranstaltung vor Ort nicht durchführbar sei und „der bisherige Pandemieverlauf gezeigt hat, dass größere Veranstaltungen auch zukünftig nicht oder nur sehr schwer planbar sind“, wolle man nun die Jugendfeier „nach Hause bringen“. Wer jetzt den Termin nicht storniere, 95 Euro sind dafür pro Jugendlichem schon gezahlt worden, bekomme ein Feierpaket nach Hause geschickt.

Ein Paket für die Feier Daheim

Das enthalte eine frischproduzierte Jugendfeier-Show aus dem Friedrichstadtpalast auf einem USB-Stick mit Festrede und Grußworten, Tanz, Musik und Theater. Dazu das Jugendfeier-Buch, eine Urkunde, eine Rose, „ein Tütchen mit Sinnessprüchen und ein Ticket für ein Jugendfeier-Festival in Bollmannsruh, das voraussichtlich im Herbst 2021 stattfinden soll.

„Wir wissen, dass wir damit nicht die Erwartungen von allen erfüllen können“, sagt Axel Krause. Und natürlich könne jeder von der Feierstunde zurückzutreten. Dafür sei nur eine verbindliche Rückmeldung bis zum 19. März notwendig. Den Humanistischen Verband trifft die Absage finanziell schwer. Das Ferienlager in Bollmannsruh, mit dem der Verband sein soziales Engagement finanziert wirft seit einem Jahr ebenso kein Geld mehr ab wie die Jugendfeiern, die neben den Anmeldegebühren auch über die Eintrittskarten bei den Jugendfeier-Großveranstaltungen Geld in die Kassen des gemeinnützigen Verbandes spülten.

Hoffen und Bangen

Und das Drama ist noch nicht vorbei. Denn viel spricht dafür, dass auch die Jugendfeiern, die für dieses Jahr regulär geplant sind, ein Opfer der Corona-Pandemie werden könnten. Am 24. April und am 8. Mai sollen in Brandenburg zusammen 400 Jugendliche feiern, für den 15. Mai sind 80 Jugendliche in Bad Belzig angemeldet, am 29. Mai warten 30 Jugendliche in Beelitz auf ihren großen Tag und am 5. Juni sollten 90 Jugendliche in Ludwigsfelde bei der Feierstunde den Schritt ins Erwachsenenalter vollziehen.

„Wir versuchen die Absagen soweit wie möglich herauszuschieben. Immer mit Blick auf die neue Verordnung“, sagt Krause. Doch ohne grünes Licht der Behörden werde man jeweils spätestens vier Wochen vor den Veranstaltungen endgültig die Live-Veranstaltungen absagen müssen. Offen sagt das niemand. Doch unter der Hand sind die Veranstalter wenig optimistisch, dass die regulären Jugendfeiern mit mehreren hundert Gästen wie geplant stattfinden können.

Von Benno Rougk