Brandenburg/H

Verstöße gegen die Pandemie-Regeln haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Sonnabend im Ausflugslokal Neue Mühle festgestellt, sagt der für Ordnung und Sicherheit zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU). „Wir haben entsprechende Bußgeldverfahren gegen die Betreiberin eingeleitet, wegen der laufenden Verfahren kann ich allerdings nichts Konkreteres sagen.“

Gäste auf der Terrasse

Nach MAZ-Informationen hatten die Behördenvertreter Gäste auf der Außenterrasse angetroffen, die im Lokal erworbene Speisen und Getränke verzehrten, es ging wohl auch um Verstöße gegen die Abstandsregeln und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.

Was ist Mitnahme, was nicht?

Werbung für die Öffnungszeiten. Quelle: Rüdiger Böhme

Laut Paragraf 10 der aktuellen Eindämmungsverordnung sind Lokale und Restaurants grundsätzlich geschlossen, im Innen- wie im Außenbereich. Im Absatz 2 ist als Ausnahme die Mitnahme geregelt. Man kann also bestellte Speisen und Getränke an der Tür oder am Verkaufsfenster erwerben und mitnehmen. Die Ordnungsamtsmitarbeiter mussten also bewerten, ob die an der Neuen Mühle gelebte Praxis noch Mitnahme ist oder nicht. Auch sei es schwer gewesen, auseinanderzuhalten, wer im Inneren des Lokals zum Personal gehört und wer nicht.

Betreiberin vorab belehrt

„Wir haben die Betreiberin auch vor der Kontrolle am 10. April auf die Regeln hingewiesen. Nun müssen wir bewerten, ob aus Vorsatz dagegen verstoßen wurde“, sagt Brandt. Kontrolliert wurde nicht nur dieses Lokal, sondern auch andere Ausflugsziele wie die Malge oder das Buhnenhaus. Auch dort habe es Außer-Haus-Verkauf gegeben, allerdings seien keine gravierenden Verstöße festgestellt worden.

Die Behörde unternehme Routinekontrollen oder werde nach Bürgerhinweisen tätig, Letzteres sei in der Mehrzahl.

Lokal wird „Verfassungscafé“

Die Neue Mühle sucht Ideen im Zusammenleben als Verfassungs-Cafe. Quelle: Rüdiger Böhme

Neue-Mühle-Betreiberin Kati Nachtigall wirbt im Schaukasten mit Öffnungszeiten an den Wochenenden ab dem 3. April jeweils ab 12 Uhr. Zudem hat sie ihr Lokal zum „Verfassungscafé“ erklärt, wirbt um Ideen. Auf der Facebook-Seite „Brandenburg steht auf“ heißt es unter Verweis und Weblink auf die Neue Mühle: „Selbstbestimmung und Freiheit. Wird ab heute in dem neuen Verfassungscafé (Neue Mühle) ganz groß geschrieben... Dort darf man Mensch sein!!! Also, wer wissen will, wie Freiheit aus einer Kaffeetasse schmeckt, sollte unbedingt einen Abstecher zur Neuen Mühle „Verfassungscafé“ machen.“

Kati Nachtigall ist selbst eine der aktivsten Mitstreiterinnen der Bewegung „Brandenburg steht auf“, die Corona verharmlost.

Von André Wirsing