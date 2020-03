Covid 19 / Brandenburg an der Havel - Coronavirus: Immer mehr Veranstaltungen in Brandenburg an der Havel abgesagt

Aus Sorge vor einer möglichen Ausbreitung der Infektion werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Zudem schränken Firmen den Kundenkontakt ein. Oberbürgermeister Steffen Scheller ruft zur Achtsamkeit auf.