Corona: Von kruden Thesen und abwegigen Theorien

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Tagebuch, Ostern 2020

Ostern wäre eigentlich schnell erzählt. Wir waren wie immer in der Natur, haben mit Günther gespielt, am Abend gekocht und die Sopranos weiter angesehen. Das Tagebuch könnte hier nun enden, wenn ich im ersten Satz nicht das Wort „wäre“ benutzt hätte. Ich habe nämlich noch etwas anderes gemacht.

In den sozialen Netzwerken wird sich sehr häufig gestritten und wildfremde Menschen beschimpfen sich so, wie man das im realen Leben niemals machen würde. Zur Zeit ist das schlimmer denn je, weil sehr viele Menschen sich berufen fühlen, etwas zum Thema Corona-Krise zu schreiben oder Thesen aufzustellen. Waren wir früher 80 Millionen Bundestrainer, sind wir heute 80 Millionen Virologen oder Investigativjournalisten. Dabei tauchen sehr viele Thesen auf, die ich oftmals als hanebüchen empfinde.

Diese Thesen kommen aus verschiedenen politischen Ecken und handeln davon, dass unsere Regierung uns unserer Grundrechte beraubt oder diese Krise politisch oder wirtschaftlich inszeniert ist. Ich halte eigentlich immer die Finger still und kommentiere in solchen Angelegenheiten nicht mit, weil es meistens zu nichts führt und man am Ende eine neue Sammlung an Beleidigungen sein Eigen nennen kann.

Ein Blick in die Sozialen Medien

An diesem Osterfest habe ich mal versucht, manche dieser Thesen zu verstehen. Meistens beginnen diese Thesen mit sehr nebligen Formulierungen wie: „Die da oben verarschen uns doch.“ Ich frage mich ernsthaft, wie das gemeint ist und was dahinter steckt. Es wird ja niemand seine Bevölkerung aus Spaß oder Langeweile „verarschen“. Da muss es ja einen Grund geben, eine Motivation, einen Nutzen. Also habe ich sehr häufig nachgefragt. Und zwar höflich und sachlich. Weil mich das wirklich interessiert.

Wir leben in einem Land, in dem man verschiedene Meinungen haben darf. Und ich interessiere mich grundsätzlich für andere Meinungen. Auch, um mir ein Bild zu machen. Deshalb nenne ich diese Thesen auch nicht „Verschwörungstheorien“, weil das den anderen sofort in eine Ecke schiebt und nicht ernst nimmt. Ich habe also auf diversen Kanälen immer die selben Fragen gestellt, eben weil ich andere Meinungen (fast) immer ernst nehme: Was also steckt dahinter? Welchen Grund kann es geben? Wer steuert so etwas? Wer beschließt es? Und warum fliegt das nicht auf?

Die Antworten waren fast immer gleich: Ich bekam keine. Teilweise wurde mir geraten, mich meines Verstandes zu bedienen und selbst darauf zu kommen. Ich habe aber aus reinem Interesse immer weiter nachgebohrt. Dann wurden oft Zahlen aufgelistet, die belegen sollen, dass uns ein Bär aufgebunden wird. Ich habe wieder nachgefragt. Ab da war der Punkt erreicht, wo ich zum ersten Mal beschimpft wurde.

Bill Gates und Dietmar Hopp

Andere schrieben kleine Infofetzen auf. Ich solle mal Bill Gates googeln oder Dietmar Hopp. Wieder jemand anderes schrieb, er kenne Leute aus Pharmaunternehmen, die seien schuld. Die fast schon übliche Antwort, in der Merkel erschien, kam natürlich auch. Ich habe dann weiter gefragt: Wie kann es sein, dass gleich hunderte Staaten Maßnahmen verhängen? Warum ändern Staaten, die vorher die Sache locker angingen, plötzlich ihre Strategie? Wie kann es sein, dass Kommunisten, Sozialisten, Demokraten, Autokraten und Diktatoren, die sonst immer im Clinch liegen und völlig anderer Meinung sind, ähnliche Maßnahmen zur Eindämmung eines Virus verhängen, wenn das alles gar nicht wahr ist?

Millionen von Ärzten, Journalisten, Politikern mit verschiedenen politischen Ansichten halten dicht? Oppositionen lassen den Schwindel nicht auffliegen? Verzichten Weltkonzerne wie Apple, die Lufthansa, VW, arabische Ölkonzerne oder Google auf Milliardenumsätze wegen einer politischen Inszenierung? Wegen Bill Gates? Wegen Dietmar Hopp oder der Pharmaindustrie? Japanische Touristen hängen in Kapstadt fest, weil sich Frau Merkel das alles ausgedacht hat? Es muss ja auch, wenn diese Thesen stimmen, jemanden geben, der das beschließt und einen Grund, warum das beschlossen wurde. An diesem Punkt wurde mir meistens geschrieben, dass ich dämlich sei, keinen Verstand hätte. Dabei war ich nur wirklich ernsthaft an einer Antwort interessiert.

Wer steuert das?

Ich las auch oft von „gleichgeschalteten Medien“ und im nächsten Zug wurden kritische Artikel von eben diesen „Staatsmedien“ gepostet, um den Schwindel zu belegen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wenn man etwas behauptet, sollte man zur Überzeugung anderer immer Belege vorweisen.

Ich wollte auch wissen, wie das mit privaten Medien ist. Die Mehrheit der Medien wird ja privat geführt. Und außerdem betrifft das ja nicht nur deutsche Medien, sondern auch in der Schweiz, in Südkorea, den USA und auf den Bahamas. Warum sollten zigtausende Journalisten also den gleichen Unsinn verbreiten? Wer steuert das?

Also, ich bin immer noch auf der Suche nach Antworten. Am besten nach der zentralen Antwort. Immer die Bilderberger oder Illuminaten sind auch nicht hilfreich. Auch, weil den Chinesen Bilderberger und Illuminaten total Wumpe sind. Irgendjemand schrieb auf Twitter, dass jetzt eine „Machtübernahme“ die Lösung wäre. Aber wer soll denn wo die Macht übernehmen? Ich las auch davon, die „Diktatorin Merkel“ müsse „abgesägt werden“ und von einem „Putsch“.

Warum putschen gerade doof ist

Sägen ist gerade keine gute Idee, denn vor Baumärkten sind riesige Schlangen. Bis man da dran ist, ist die Krise schon wieder vorbei und Merkel im selbstgewählten Ruhestand. Und putschen ist gerade auch doof. Man darf ja nur mit den Personen seines Haushalts raus und in Zweiergruppen mit zwei Metern Abstand putscht es sich ziemlich schlecht. Und selbst, wenn in Deutschland irgendwer die Macht übernehmen sollte - was ist dann mit den anderen Ländern, den Konzernen, den Medien? Und was zur Hölle ist dann mit Dietmar Hopp? Ich werde also weiter fragen. Bekomme ich irgendwann eine plausible Antwort, schreibe ich sie auf. Bis dahin halte ich Abstand, bleibe zu Hause und glaube das, was ich sehe.

