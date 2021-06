Brandenburg/H

Eine Brandenburgerin kauft noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland zwei Eintrittskarten für ein Udo-Lindenberg-Konzert. Sie hat in doppelter Hinsicht Pech. Das Konzert fällt aus und sie bleibt auf ihren beiden bereits bezahlten Tickets sitzen, für die sie mehr als 220 Euro ausgegeben hat. Vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel unterliegt sie.

Rückblende: Die Fans des deutschen Rockmusiker Udo Lindenberg (80) freuen sich auf den 29. Mai 2020. Denn da soll Lindenberg ein Konzert in der Berliner Waldbühne geben.

Schon im Januar 2020 besorgt sich besagte Brandenburgerin zwei Eintrittskarten über die Internetplattform der niederländischen Firma Ticketbande B.V. Sie kosten einschließlich Gebühr 226,50 Euro.

Dann kommt die Corona-Krise und Udo Lindenberg muss sämtliche geplanten Shows absagen, so wie tausende andere Künstler und Veranstalter. Die Kundin aus Brandenburg an der Havel möchte verständlicherweise ihr Geld zurück und wendet sich an die Ticketbande.

Doch die Kartenvermittler wollen nicht zahlen. Sie weisen die Kundin darauf hin, dass sie nicht der Konzertveranstalter sind und lediglich die Dienstleistung als Kommissionär der Eintrittskarten wahrgenommen haben.

Klage gegen Ticketbande

Die Ticketkäuferin lässt sich so nicht abspeisen und verklagt die Ticketbande vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel auf Rückerstattung des gezahlten Betrages. Doch dort wird ihre Klage abgewiesen und sie muss auch die Kosten des Rechtsstreits tragen.

Auf das Angebot der Ticketbande während des Verfahrens, ihr mit einer Zahlung von 100 Euro entgegenzukommen, war die Frau aus Brandenburg an der Havel nicht eingegangen.

Entscheidend für das Gericht ist der Umstand, dass die Ticketbande weder als Konzertveranstalter noch als Kartenverkäufer aufgetreten ist, sondern erkennbar lediglich als Vermittlungsplattform. Die Urteilsgründe des Brandenburger Falles sind in der Urteilesammlung des Beck-Verlages veröffentlicht.

Erfüllungsgehilfe

Richter Frank Moch-Titze betont, dass sich die niederländische Firma nicht als Verkäuferin der Tickets präsentiert hat und somit auch kein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Das Amtsgericht Brandenburg argumentiert, dass die Ticketbande ihre Leistung erbracht habe, weil sie die im Februar 2020 ja noch gültigen Lindenberg-Eintrittskarten in Papierform ordnungsgemäß an die Kundin verschickt hat.

Vielmehr tritt die Firma als eine „Art Suchmaschine für Ticketevents“ auf und somit als „Erfüllungsgehilfe“ des Konzertveranstalters, der CMD-Vertriebs GmbH.

Veranstalter wäre richtige Adresse

Der Konzertveranstalter soll zwar an dem Brandenburger Rechtsstreit beteiligt werden, lehnt das aber ab. Doch letztlich haftet nach Auffassung des Brandenburger Amtsgerichts dieses Unternehmen dafür, dass Udo Lindenberg nicht wie geplant auftreten konnte.

Richter Moch-Titze: „Das bedeutet, dass sich die Klägerin wegen der Rückerstattungsansprüche an den Veranstalter des Konzerts halten muss.“

Von Jürgen Lauterbach