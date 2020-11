Brandenburg/H

Die Corona-Lage hat sich in Brandenburg an der Havel minimal entspannt. Laut aktueller Statistik des Gesundheitsamtes liegt der Inzidenzwert bei 49,87 Fällen pro 100.000 Einwohner – ab 50 gilt eine Region als Hotspot.

In Brandenburg an der Havel wurden in den vergangenen sieben Tagen 36 Neuinfektionen erfasst. Derzeit befinden sich fünf Erkrankte in stationärer Behandlung und 546 Brandenburger in Quarantäne.

Von MAZ