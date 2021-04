Brandenburg/H

Die Auslastung der Straßenbahnen und Linienbusse ist aktuell deutlich geringer als in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Bei 64 Prozent der Auslastung in normalen Zeiten liegen aktuell die Verkehrsbetriebe in Brandenburg an der Havel (VBBr), berichten Petra Hill und Jörg Vogler.

Geschäftsführer Vogler hat wie seine Berufskollegen anderer Verkehrsunternehmen Vorsorge getroffen in den Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs. Denn immerhin gehören zu den Fahrgästen auch tausende Schüler, die auf ihrem Weg von und zur Schule die Busse und Bahnen füllen.

Von 3500 Kindern und Jugendlichen wissen die Verkehrsbetriebe mit ziemlicher Sicherheit, dass sie den Schulweg mit den Öffentlichen zurücklegen. Denn 16 der 24 Schulen in der Stadt Brandenburg haben dazu Angaben gemacht.

Die VBBr bieten zwar keinen exklusiven Schulverkehr an. Doch einige Fahrten gibt es nur, weil Schüler befördert werden müssen. In Spitzenzeiten sind elf Straßenbahnen und 26 Busse eingesetzt, stark besetzt mit Schülern. Eine erhöhte Infektionsgefahr.

Geschäftsführer Vogler geht nicht davon aus: „Unsere Fahrzeuge werden wöchentlich desinfiziert an allen Kontaktstellen, die ein Fahrgast berühren kann.“ Zudem weist der VBBr-Chef darauf hin, dass Fahrgäste im ÖPNV schon seit längeren eine medizinische Maske tragen müssen.

Was lässt sich sonst machen, um die Gefahr auf engem Raum in Bus und Bahn gering zu halten? Eine Lüftung erfolgt an jeder Haltestelle. Durchsagen, Piktogramme und Plakate weisen auf die Verhaltensregeln hin. Vogler: „Diese Maßnahmen des hiesigen Hygiene-Konzeptes reduzieren die Ansteckungsgefahr erheblich.“

Überfüllung kommt nicht vor

Überfüllung wollen die Brandenburger Verkehrsbetriebe gleichwohl vermeiden. Zwar gibt es keine Höchstzahl, wohl aber eine Größenordnung. In der Tram gilt derzeit keine Begrenzung, da die Fahrgastzahlen insgesamt gering sind.

In den Standard-Bussen gelten 35 Fahrgäste als kritische Grenze, in den größeren Niederflurbussen 50 Fahrgäste. Kontrolliert wird wöchentlich über die automatischen Fahrgastzählsysteme.

Bei regelmäßiger Überschreitung werden nach Auskunft der Verkehrsbetriebe die Ursache analysiert und Gegenmaßnahmen festgelegt. Der Fall sei aber noch nicht eingetreten.

Schutz der Fahrer

Die Fahrer der Busse und Bahnen sind vor Ansteckungen während ihrer Fahrten geschützt, weil eigens Scheiben eingebaut wurden und die vordere Tür geschlossen bleibt. Fahrkarten werden ohne Berührung kontrolliert. Außerdem desinfizieren die Frauen und Männer hinterm Steuer ihren Arbeitsplatz, wenn sie den Dienst aufnehmen.

Nach den Erfahrungen der Verkehrsbetriebe sind die Fahrgäste in Brandenburg an der Havel „sehr diszipliniert“. Andere Verkehrsunternehmen erleben das anders. So bedauert Ulrich Steffen, Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft, dass viele Menschen keine Maske tragen, wenn sie an den Haltestellen auf einen Bus warten.

Fahrgäste klären das untereinander

Das gilt auch für manche Schüler. Steffen lässt das nicht durchgehen. Er sagt: „Wenn jemand nach einer ersten Aufforderung, die Maske zu tragen, sie immer noch nicht aufsetzt, wird er von der Fahrt ausgeschlossen.“

In Brandenburg an der Havel wird offenbar nur selten ein Verstoß festgestellt. Jörg Vogler zufolge klären die Fahrgäste solche Fälle schon untereinander. Weitere Maßnahmen zu ergreifen über die Durchsagen, Piktogramme und Plakate hinaus, das hält der Verkehrsbetriebechef nicht für notwendig.

Von Jürgen Lauterbach