Brandenburg/H

Viel mehr berufliches Ungemach hätte kaum auf Sabine Wolff (38) zukommen können, nachdem sie den Familienbetrieb übernommen hatte. Doch mit bewundernswerter Gelassenheit führt die Meisterin ihres Faches den Friseursalon beinahe so, als sei nichts geschehen.

Den Salon in der Haydnstraße auf dem Görden können Fremde leicht übersehen. Er befindet sich in einer früheren Wohnung im Hochparterre. Sabine Wolff hat das Geschäft Anfang des Jahres von ihrer Mutter Christiane Wolff (65) übernommen.

Das Schlimmste gleich zu Beginn

Nach nicht einmal drei Monaten war die Chefin von vier Mitarbeiterinnen mit der größten Krise konfrontiert. Aus der Bahn hat Corona die Brandenburgerin aber nicht geworfen. Sie behält ihren Humor und sagt: „Etwas Schlimmeres kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren.“

Sämtliche Pläne mus die Friseurmeisterin umwerfen. Ihrem Salon will sie ein neues Gesicht verpassen, alles umgestalten. Wände neu, Fußboden neu, Möbel neu. Das Projekt wird unfreiwillig verschoben. Die Chefin hofft auf den Oktober.

Etwas Gutes hat der Aufschub gleichwohl. Die Unternehmerin hatte Geld dafür angespart, das als Puffer in der Corona-Krise willkommen war.

Besuch der Handwerkskammer

Zusammen mit der staatlichen Soforthilfe und dem in Maßen in Anspruch genommenen Kurzarbeitergeld ist Sabine Wolff durch den bisherigen Höhepunkt der Krise gekommen, wie sie Michael Graf und Tilo Jänsch berichtet.

Das Vorstandsmitglied und der Vize-Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam haben die Brandenburger Haarkünstlerin in dieser Woche besucht – nach Corona-Beginn der erste der sonst regelmäßigen Vorstandsbesuche in Mitgliedsunternehmen.

Zwischen Dauer- und Coronawelle

So sieht ein Meisterbrief 1916 aus. Erhalten hat ihn der 1887 geborene Urgroßvater Ernst Witte. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Gäste erleben, wie Sabine Wolff sich nicht nur auf Frisuren versteht, sondern auch geschickt mit Worten umgeht. Präzise gibt sie den Besuchern einen schnörkellosen Einblick in ihre Arbeit, die aktuelle Lage zwischen Dauer- und Coronawelle sowie die Handwerkstradition ihrer Familie.

Urgroßvater Ernst Witte, geboren 1887, war zu Beginn des vorigen Jahrhunderts der erste Friseurmeister der Familie. Wo in Brandenburg er seinen Salon hatte, ist nicht mehr bekannt. Dafür ist der prächtig ausgestaltete Meisterbrief des Barbiers und Friseurs vom 16. April 1916 erhalten geblieben.

Meisterbrief von 1916

Sabine Wolff weiß, dass ihr Großvater Karl Witte seinen Laden in der Steinstraße geführt hat. Die jüngere Familiengeschichte beginnt mit Mutter Christiane Wolff, die das heutige Geschäft am 23. Dezember 1991 zunächst im Hochhaus in der Berner Straße, dem ehemaligen Arbeiterwohnheim, gegründet hat.

20 bis 30 Kunden aus der Anfangszeit kommen noch immer zum Haareschneiden und Frisieren zu Familie Wolff. Die Mutter arbeitet nach der Betriebsübergabe weiter mit im Salon der Tochter, die für ihre Ausbildung ganz weit weggegangen ist und ihren Meister 2005 in Konstanz gemacht hat.

Mai-Kunden sind wieder an der Reihe

Nur draußen ohne Maske: Sabine Wolff (rechts) und ihre Namenscousine Vanessa Wolff. Quelle: Jürgen Lauterbach

Dass es in diesen Tagen wieder ruhiger zugeht im Salon, beunruhigt Sabine Wolff nicht. Nach der Wiedereröffnung im Mai sei das Geschäft erst einmal besser gelaufen als Weihnachten. Das Salonteam machte Überstunden, öffnete auch montags.

Im Juni flaute der Andrang etwas ab. „Aber die Kunden vom Mai sind bald wieder an der Reihe“, vermutet die Chefin zuversichtlich. Selbst in den sechs Wochen Zwangspause hat Sabine Wolff nicht die Nerven verloren. „Ich habe die Zeit mit der Familie genossen und mich nicht verrückt gemacht.“

Geändert hat sich seit Corona ansonsten wenig. Die Preise habe sie schon zu Jahresbeginn moderat angehoben. Aktuell müssen die Kunden ein bisschen mehr bezahlen, weil die Haare nur noch nass geschnitten und daher vor dem Schnitt gewaschen werden.

Von Jürgen Lauterbach