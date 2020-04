Corona: Wie es in den größten Industriebetrieben in der Stadt weitergeht

Brandenburg/H

Das ZF-Getriebewerk in Brandenburg/Havel verlängert die coronabedingte Zwangspause ab Montag um weitere zwei Wochen. Die Produktion, die vor knapp vier Wochen gestoppt worden war, läuft nach derzeitigem Stand am 4. Mai wieder an.

„Wir orientieren uns dabei an unserem Schlüsselkunden Porsche“, sagt Markus Schmidt, Geschäftsführer der ZF Getriebe Brandenburg. Auch der zweite wichtige Kunde BMW will die Bänder erst am 4. Mai wieder einschalten.

Anzeige

In welchem Umfang die Getriebeproduktion bei ZF in der Caasmannstraße wieder anlaufen wird, hängt nach den Worten des Werkchefs von den Kundenbedarfen ab. Es sei nicht zu erwarten, dass die Kunden gleich wieder auf einem Niveau wie vor der Schließung Getriebe abrufen werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Vorbereitung des Produktionsstarts

Das Unternehmen stellt sich daher zunächst bis Ende Mai auf die Fortführung von Kurzarbeit in Einzelbereichen ein und stimmt sich dabei mit der Arbeitnehmervertretung ab.

Das Getriebewerk bereitet aktuell die schrittweise Wiederaufnahme der Produktion vor. Alle Mitarbeiter seit der Werkschließung immer wieder zum neuesten Stand zu informieren, das erfordere einen hohen organisatorischen Aufwand, weil keine Betriebsversammlung möglich sei, berichtet der Geschäftsführer.

Selbstquarantäne

Nicht nur der erneute Produktionsstart ist vorzubereiten, sondern auch die angemessene Vorsorge, damit sich keiner der 1600 Beschäftigten infiziert – also Präventionsmaßnahmen und die geeignete Schutzausstattung überall dort, wo sich der Kontaktabstand nicht einhalten lässt.

Im Werk habe sich bislang niemand mit dem Covid-19-Erreger angesteckt, berichtet Markus Schmidt. Zwei oder drei Mitarbeiter haben sich nach seiner Kenntnisprivaten Umfeldprivaten Umfeld angesteckt, aber in Selbstquarantäne begeben, noch ehe sie wieder am Arbeitsplatz waren.

Ein-Schicht-Modell bewährt sich

Im Brandenburger Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG ist in der Belegschaft weiterhin kein Covid-19-Erkrankungsfall bekannt, teilt Werkleiter Gerwin Cordes mit. 470 Menschen sind dort beschäftigt.

Seit rund zweieinhalb Wochen wird im Industriegebiet Hohenstücken in einem Ein-Schicht-Modell gearbeitet.

Perspektive Ende Mai

„Unser Zwischenfazit mit dieser Lösung ist positiv“, sagt Cordes. Der Monat April wird weiterhin so laufen, dass im wöchentlichen Wechsel je eine Schicht mit rund 200 Beschäftigten die Herstellung und Auslieferung der Produkte an die Kunden sicherstellt.

Nach aktuellem Stand beabsichtigt das Unternehmen, bis Ende des Monats Mai nach diesem Modell zu verfahren. Dazu ist aber noch die Zustimmung der Arbeitnehmervertretung notwendig.

Wie es anschließend weitergehen könnte, ist noch offen. „Wir planen jeweils etwa mit einem Vorlauf von anderthalb bis zwei Wochen“, erklärt der Standortleiter des Druckmaschinenherstellers.

Gleicher Produktionsumfang bei Riva

Die Elektrostahlwerke der Riva-Gruppe in Brandenburg/Havel und Hennigsdorf produzieren weiterhin in dem Umfang, in dem sie vor den starken Einschränkungen durch die Corona-Krise aktiv waren.

„Aktuell sind die Bedingungen in den beiden Werken unverändert, was wir als positiv bewerten können“, teilt ein Sprecher der Geschäftsführung auf Anfrage mit.

Die Brandenburger und die Hennigsdorfer Werke halten somit das Produktionsniveau, das allerdings schon vor der Pandemie eingeschränkt war. Weitere Reduzierungen habe man nicht vornehmen müssen.

Einflüsse der Corona-Pandemie

„Wir spüren aber auch zunehmend die Einflüsse der Corona- Pandemie an unseren Standorten“, berichtet der Sprecher. Zulieferungen von Rohstoffen oder auch Absatzmöglichkeiten erfahren demnach immer mehr Einschränkungen. Sie erfordern die volle Aufmerksamkeit und Flexibilität von Kunden, Lieferanten und den Stahlwerken, heißt es.

Oberstes Ziel bleibe, die Anwendung der Kurzarbeit so gering wie möglich zu halten und im Idealfall darauf vollständig zu verzichten. Doch dafür seien die erforderlichen Rahmenbedingungen noch nicht gegeben.

Herausfordernde Zeiten

Im betrieblichen Alltag orientieren sich die beiden Betriebsstätten an den Vorgaben der Länder und Landkreise, intensivieren die Hygienemaßnahmen und optimieren organisatorische und technische Regelungen.

Der Sprecher der Geschäftsführung: „Die Verhaltensregeln werden und müssen ausnahmslos in unser aller beruflichen wie privaten Alltag übergehen.“ Er erwartet „herausfordernden Zeiten, die noch vor uns liegen“.

Von Jürgen Lauterbach