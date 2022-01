Corona: Wieder Impfen ohne Termin am Beetzsee

Brandenburg/H

Sich gegen Corona impfen lassen – und das ganz ohne Termin. An der Regattastrecke ist dies am Wochenende wieder möglich. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg an der Havel und der Regattastrecke Beetzsee ermöglicht der DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel e. V. allen Impfwilligen sich am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 15 Uhr gegen Corona impfen zu lassen.

Egal, ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung: Die Impfstoffe Biontech und Moderna sind vorrätig. Impfwillige müssen ihren Personalausweis, ihren Impfausweis sowie die ausgefüllten Formulare mitbringen. Diese sind zu finden unter www.stadt-brandenburg.de.

„Wir freuen uns, wenn möglichst viele Brandenburger das Impfangebot annehmen“, sagt Vorstand Andreas Griebel.

Von MAZ