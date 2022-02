Brandenburg/H

An diesem Samstag, 12. Februar, besteht an der Regattastrecke am Beetzsee in Brandenburg an der Havel wieder die Möglichkeit zum Impfen ohne Termin gegen das Coronavirus.

In der Zeit von 9 bis 18 Uhr werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna ab zwölf Jahren verabreicht, heißt es aus der Pressestelle der Stadt. Impfwillige benötigen den Personalausweis, die Gesundheitskarte und den Impfpass. Den Impfnachweis erhalten sie direkt vor Ort.

Von MAZ