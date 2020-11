Brandenburg/H

„Es geht keiner mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit“, sagt Zahnarzt Martin Deichsel. Diese Einstellung wird von seinen Kollegen Gudrun Rascher und Philipp Eigenwillig geteilt. Alle drei Mediziner müssen täglich an der offenen Mundhöhle arbeiten, Abstand von 1,50 Meter geht da schon gar nicht. Sie könnten in diesem Zusammenhang größere Sorgen haben als andere Berufsgruppen, was das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus betrifft. Doch das ist nicht der Fall, machen alle drei klar.

Schnell wieder auf Normalbetrieb

„Am Anfang gab es wie bei allen anderen Verunsicherung bei uns. Was wird das, wie schlimm wird das?“, schildert Kieferorthopäde Philipp Eigenwillig. Dementsprechend seien in seiner Praxis in der Kurstraße die Behandlungen massiv reduziert worden, auch Patienten hätten häufig abgesagt. „Nach Ostern relativierte sich die Lage jedoch.“

Ähnlich sah es bei Gudrun Rascher am Neustädtischen Markt aus. „Die ersten 14 Tage war es etwas ausgedünnt, dann kam der ganz normale Betrieb“, erzählt sie. „Wir haben erst drei statt vier Tage Sprechstunde gemacht“, schildert sie über die Lockdown-Anfänge im März. Weil jedoch klar wurde, dass das nicht ausreichen würde, war das Team schnell wieder vollumfänglich da.

Statt mit eingeschränkter Arbeit wird in allen Praxen mit entsprechenden Maßnahmen reagiert, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Bedeckung sowie regelmäßiges Lüften sind selbstverständlich.

Hygieneauflagen waren schon immer hoch

„Die Patienten werden einzeln bestellt, damit es keinen Stau im Wartezimmer gibt. Mehr als zwei habe ich hier selten sitzen“, berichtet Gudrun Rascher. „Wir haben Stühle aus dem Wartezimmer heraus genommen und die Terminvergabe anders getaktet“, erzählt Martin Deichsel für seine Praxis in der Luckenberger Straße. „Wir haben die Sprechzeiten gestreckt“, so Philipp Eigenwillig.

Philipp Eigenwillig zitiert die Bundeszahnärztekammer: „Wir haben schon Maske getragen, bevor es cool wurde“. Quelle: JACQUELINE STEINER

Für das Personal gelten die selben Regeln wie zuvor. Brillen, Mundschutz, Handschuhe, regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Gerätschaften und Oberflächen – das alles gehörte bereits vorab zum Standard. „Die Hygieneauflagen waren schon vor Corona sehr hoch“, sagt Gudrun Rascher. „Die hygienischen Standards sind Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir müssen immer so arbeiten, als hätte der Patient etwas Ansteckendes“, beschreibt es Martin Deichsel.

„Es zeigte sich, dass das kaum eine Umstellung war“, meint auch Philipp Eigenwillig, der dabei schmunzelnd die Bundeszahnärztekammer zitiert: „Wir haben schon Maske getragen, bevor es cool wurde.“

Kein erhöhtes Ansteckungsrisiko

Persönlich fühlen sich die Brandenburger Mediziner nicht gefährdet. Dem lapidaren Ausspruch, sie säßen im Rahmen der Behandlung permanent im Sprühnebel erteilt Gudrun Rascher eine klare Absage: „Wir saugen konsequent ab. Da entsteht kein dentaler Spraynebel“, sagt sie. „Es kann durchaus einmal spritzen, aber dafür haben wir ja einen Schutz.“

Philipp Eigenwillig und Martin Deichsel berufen sich zudem auf umfangreiche Studien, die es mittlerweile zu zahnärztlichen Behandlungen gibt. „Danach besteht weder für Mitarbeiter noch für Patienten ein erhöhtes Infektionsrisiko“, sagt Martin Deichsel. Stattdessen, so stellt er fest, sei die Ansteckungsgefahr in Zahnarztpraxen nach den Ergebnissen so gut wie gar nicht vorhanden. „Wir stecken uns wenn, dann im privaten Umfeld an und nicht auf der Arbeit.“

Zahnärztin Gudrun Rascher hat keine Sorge, zu erkranken. Quelle: Antje Preuschoff

„Ich habe keine Sorge, zu erkranken“, sagt Gudrun Rascher ganz deutlich. „Ich habe ein gut funktionierendes Immunsystem und fühle mich gefeit.“

Was den Brandenburger Medizinern stattdessen Sorge bereitet, ist, dass ihre Patienten aus Furcht den Zahnarztbesuch komplett unterlassen. „Wir haben festgestellt, dass durch die Dauerberichterstattung, die wir persönlich nicht bestätigen können, ein extremer Angstpegel entstanden ist und Behandlungen deswegen vernachlässigt werden“, erzählt Gudrun Rascher.

Vorsorge bleibt immens wichtig

„Wir appellieren daran, dass die Patienten trotzdem kommen“, sagt Martin Deichsel. Er und sein Kollege Eigenwillig warnen davor, Probleme auf die lange Bank zu schieben. „Ein Hinauszögern führt dazu, dass es auf lange Sicht zu mehr Notfallbehandlungen oder sogar Verschlimmerungen führen kann“, sagt der Kieferorthopäde. „Gesunde Mundhygiene stärkt das Immunsystem“, macht Zahnarzt Deichsel zudem klar.

Terminabsagen begrüßen die Mediziner aber durchaus, wenn sie durch Erkältungssymptome begründet sind. „Die Patienten zeigen hohes Verantwortungsbewusstsein“, stellt Philipp Eigenwillig fest und bedankt sich: „Sie geben uns unsere Maßnahmen zurück.“

Zur zusätzlichen Beruhigung innerhalb des Teams hat er für seine Praxis Antigen-Schnelltests bestellt, um bei Verdachtsmomenten sofort reagieren zu können. „Auf Grund der hohen Standards sind die Behandlungen sehr sicher“, bekräftigt der Kieferorthopäde jedoch noch einmal.

„In der täglichen Arbeitsroutine hat sich nichts verändert. Wir gehen immer noch gern zu Arbeit“, meint Martin Deichsel zusammenfassend. Das gilt ebenso für die Zahnarztpraxis von Gudrun Rascher. Aus ihrem Team heißt es: „Wir machen alles, was notwendig ist, um die Menschen gut versorgen zu können“.

Von Antje Preuschoff