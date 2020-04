Corona: Zwei Brandenburger seit Freitag genesen

Brandenburg/H

In Brandenburg/Havel gibt es an diesem Wochenende keine neuen bekanntgewordenen Fälle einer Infektion mit dem berüchtigten Coronavirus. Das besagen jedenfalls die aktuellen Zahlen, die das städtische Gesundheitsamt an diesem Samstag und Sonntag veröffentlicht hat.

Demnach zählt das Gesundheitsamt von Brandenburg/Havel weiterhin 49 laborbestätigte Fälle, so viele wie an den drei Tagen zuvor.

Die Zahl der genesenen Menschen ist den Angaben zufolge von 27 am Freitag auf 29 am Sonnabend gestiegen und am Sonntag auf diesem Stand geblieben.

Fünf Menschen weniger in Quarantäne

Weiterhin führt die amtliche Statistik der Stadt keine Todesfälle, auch wenn bereits zwei Menschen im städtischen Klinikum im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Diese lebten zuvor außerhalb der Stadtgrenzen.

Die Zahl der Menschen, die sich derzeit in Quarantäne befinden, ist am Wochenende ebenfalls gesunken. Von 72 am Freitag auf 65 am Sonnabend. Bis Sonntag um die Mittagszeit sind jedoch wieder drei Quarantänefälle neu hinzugekommen.

13 Brandenburger im Krankenhaus

13 infizierte Frauen und Männer aus Brandenburg/Havel werden noch im Krankenhaus behandelt, zehn von ihnen kommen aus dem Umland.

Die Zahl der Menschen ist also um vier gesunken. Am Freitag waren es den amtlichen Angaben zufolge noch 17 Personen mit stationärem Aufenthalt (davon 14 aus dem Umland)‬ gewesen.

