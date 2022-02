Brandenburg/H

Die Personalsituation bei den Brandenburger Verkehrsbetrieben bleibt angespannt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, fehlen weiterhin viele Fahrer von Bussen und Bahnen im Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel. Das führt auch an diesem Donnerstag und wahrscheinlich auch am Freitag zu Ausfällen von regulären Fahrten.

Betroffen davon sind demnach Fahrplanfahrten der Linien 6, B, C, D, E und H. Es fallen Fahrten zu allen Tageszeiten aus. Die Fahrplantabellen mit den markierten Fahrten, die am Donnerstag nicht bedient werden können, finden sich unter www.vbbr.de.

Von Philip Rißling