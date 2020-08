Corona greift jetzt auch nach dem Karneval

Brandenburg/H

Es ist nicht vorbei. Wer glaubt, Corona würde schnell verschwinden, könnte mitbekommen haben: Die Krankheit wird noch weiter in den Alltag eingreifen. Und das wird uns noch übellaunig machen. „Die spinnen doch!“, hat mancher gedacht (geben Sie es ruhig zu) als die Stadtverwaltung alle Großveranstaltungen inclusive Regatten, Meisterschaften und Havelfest Ende März bis 31. Juli gecancelt hatte.

Eingriff in den Lebensplan

Wenig später war dann klar: Es wird nichts werden mit Festivals und Konzerten an Regattastrecke, mit Sommerbällen im Freien oder dem Plan, im Herbst als Student in Amerika oder als Au-pair in Australien zu sein. Die Krankheit greif ohne Gnade in Biografien ein und sie verändert unsere Jahresplanungen, zehrt an unseren Nerven, schränkt unsere Rechte ein. Wohlgemerkt die Krankheit, nicht irgendwelche Weltregierungen.

Anzeige

Impression vom Prinzenball 2019 des KCH im Paulikloster. Quelle: Jast

Weitere MAZ+ Artikel

Der Urlaub in Ägypten, das Pokalfinale, die Oper im Heckentheater, der Sommerempfang in Brandenburg oder Potsdam – alles perdu! Und es geht weiter. Wenn Veranstaltungen im Freien schon nicht mehr über die Bühne gehen dürfen, was passiert später im Herbst in geschlossenen Räumen? Nun hat es den Wirtschaftsball der Stadt im Paulikloster erwischt. Selbst wenn eine Erlaubnis für ein solches Fest vorliegt, so ist dies nur mit Auflagen verbunden.

Mindestabstand nach drei Gläsern Wein?

Und einen Sommerball zu feiern mit Mindestabstand und mit strengen Hygieneregeln vor allem am Getränkeausschank ist nicht vorstellbar. Schon gar nicht, wenn auch Alkohol ausgeschenkt wird. Man muss nicht orakeln: Auch die Prinzenbälle kurz vor dem 11.11. beim Karneval wird es erwischen. Die Kosten für solche Abende – ob nun im Paulikloster oder im Theater – sind gigantisch.

Gemeinsam mit den Gardemädchen des BKC begrüßte die inzwischen zurückgetretene Vereinspräsidentin Jaqueline Damus im November 2019 die Gäste zum Prinzenball des BKC im Brandenburger Theater. Quelle: Rüdiger Böhme

Wer soll dafür aufkommen, wenn nur gut 100 Gäste statt 300 sich in einem solchen Saal bewegen dürfen? Auch von dieser schönen Tradition wird man sich temporär verabschieden müssen.

Karneval so, wie ihn die Brandenburger kennen, wird in der Saison 2020/2021 nicht möglich sein. Gleichbleibende Kosten bei einer verringerten Gästezahl, bringen die Vereine KCH und BKC an ihren Ruin. Aber wie geht es weiter mit dem Karneval? Innerhalb der Vereine wird darüber diskutiert.

Absagen? Weitermachen?

Da sind die einen, die sagen: Lasst uns die Saison beerdigen, wenn wir es nicht vernünftig und sicher machen können. Und die anderen, die sich sorgen, dass man eine Tradition beerdigen könnte, wenn man nicht zumindest mit einem kleinen Programm und veränderten Formaten immer in den Köpfen seiner Gäste bleibt. Weil die Menschen dann irgendwann eben nicht mehr wieder kommen. Egal ob das nun Narren oder Konzertbesucher sind. Wahrscheinlich haben beide Seiten Recht.

Das macht es schwierig. Vielleicht hilft ein Blick in die Karnevalshochburgen Köln oder Düsseldorf. Dort haben die Vereine bereits konkrete Corona-Ideen für närrischen Frohsinn ausgearbeitet: Empfehlungen für Karneval, die man nun der dortigen Landesregierung zur Prüfung vorgelegt hat. Im Papier werden Probleme erörtert, die sich aus dem Mix aus von Pandemie und Party ergeben: Welchen Abstand haben Büttenredner zum Publikum? Wie weit müssen die Bläser im Orchester entfernt sitzen?

Nerven behalten

Wie viele Menschen dürfen in einen Saal? Machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einmal in Karnevalshochburgen lustig. Wir werden also noch auf etliche liebgewordenen Traditionen verzichten müssen, bis es einen Impfstoff gibt. Bis dahin braucht es Geduld, gute Nerven und Feiern mit Freunden im privaten Kreis!

Von Benno Rougk