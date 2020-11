Brandenburg/H

In der Coronawüste geschlossener Lokale ist sie so etwas wie ein Zufluchtsort für Hungrige, die das Licht der Öffentlichkeit während der Mahlzeiten nicht scheuen.

Die Mensa der Technischen Hochschule Brandenburg ist streng genommen kein Restaurant mit Publikumsverkehr. Sie ist vielmehr für Studenten und Landesbedienstete gedacht.

Dabei ist sie wie die anderen Mensen der beiden Studentenwerke im Land Brandenburg nach den aktuellen Bestimmungen den Betriebskantinen gleichgesetzt. Daher darf die Mensa geöffnet bleiben, so wie zum Beispiel auch de Kantine der Stadtverwaltung.

Fleischliches und Vegetarisches

Die Essensgäste können sich somit im Teil-Lockdown weit mehr als einen Teller warme Suppe von den freundlichen Frauen an der Ausgabe abholen und sich an einen der Tische im großen Saal setzen, die in Coronazeiten wie kleine Speiseinseln wirken.

Mehrere Gerichte bieten Mensaleiter Ronny Haßmann und sein Küchenteam jeden Tag zur Auswahl. Fleischliches und Vegetarisches. „Schmeckt gut und ist preiswert“, versichert Stammgast Karl-Heinz Winkler.

Die Mensa sei wichtig für ihn, Alternativen sehe er nicht, versichert der Gast. „Man kommt unter Leute, es ist wichtig rauszukommen, wenn man in Kurzarbeit ist“, sagt auch René Krankemann.

Konstantin Liakh ist Student an der THB und nimmt sich sein Essen mit, da er immer wenig Zeit hat. Quelle: Rüdiger Böhme

Konstantin Lialek hat es eilig, er lässt sich sein Essen einpacken und nimmt es mit. Er hätte keine Zeit, sich selbst etwas zuzubereiten, deshalb ist der Student froh, dass er in der Mensa weiter versorgt wird.

Michael Tietz arbeitet nahe der Mensa und weiß sehr zu schätzen, dass er dort seine Mittagspause machen kann. Es schmeckt ihm und außerdem ist sonst nichts in der Nähe.

Auch wenn der Betrieb in der Mensa auch in diesen Wochen läuft, ist es keineswegs wie immer. „Unsere Infrastruktur natürlich auf deutlich mehr Essensteilnehmer ausgelegt“, sagt Josephine Kujau. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit des Studentenwerks Potsdam, dem Betreiber der THB-Mensa.

Die Studentenwerks-Mitarbeiterin: „Auch wenn es derzeit eher ein Kochen auf Sparflamme ist, sind wir froh darüber, im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten unserem Versorgungsauftrag an der Hochschule auch in Coronazeiten nachgehen zu können.“

Die Brandenburger Mensa hat derzeit auch nur von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Deren 18 Beschäftigte arbeiten derzeit in Kurzarbeit.

Weit hinter Vergleichzeitraum 2019 zurück

Es versteht sich fast von selbst, dass der Mensa-Betreiber ein strenges Hygienekonzept umsetzt, mit dem die Gäste bestmöglich geschützt werden sollen. Diese Vorsorge hat ihren Preis.

Die derzeitigen Zahlen bleiben weit hinter denen aus dem Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr zurück. Im November 2019 gingen an manchen Tagen beinahe 1000 Essen über den Tresen.

Mensaleiter Ronny Haßmann bespricht den Arbeitsablauf mit den Köchen Martina Arpke und André Kitzmann (von links.) Normalerweise koch sie 1000 Mahlzeiten am Tag. Aktuell sind es eher 300 bis 350. Quelle: Rüdiger Böhme

Im September und Oktober dieses Jahres waren es meist zwischen 350 und 400 Essen pro Tag. Mit dem zweiten Teil-Lockdown gingen die Zahlen noch weiter zurück. Derzeit kommen etwa 300 bis 350 Gäste täglich in die Mensa auf dem Campusgelände an der Magdeburger Straße.

Normalerweise finden bis zu 435 Gäste in der Mensa von Brandenburg an der Havel Platz. Doch derzeit sind es wegen Corona nur 120 Plätze. Die Bestuhlung wurde stark ausgedünnt, um die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten.

Zugangskontrolle

Auch innerhalb einer Tischgruppe müssen die 1,50 Meter Abstand gewahrt werden. Außerdem darf nur eine bestimmte Maximalzahl an Personen die Mensa gleichzeitig betreten, der Zugang wird also kontrolliert.

Die Mensa verpflegt gemäß ihrem Versorgungsauftrag zuvorderst die Studierenden auf dem Campus und das auch im Hybridsemester. So wird diese Phase genannt, in der keine Lehrveranstaltungen in den Hörsälen und Seminarräumen angeboten werden.

Mensabesuch und Studienalltag

Das Studentenwerk ist nicht nur für die Essensversorgung zuständig, sondern betreibt auch das großes Wohnheim direkt am Campus. Die Studierenden dort sollen auch weiterhin die Möglichkeit haben, „mensen“ zu gehen, sagt Josephine Kujau.

Gleichwohl schlägt sich die geringe Campuspräsenz auch in den Verkaufszahlen nieder. Viele Studierende nehmen an digitalen Angeboten teil. Da gehört der Mensabesuch eben nicht zwingend zum Studialltag dazu.

Mensa will keine Alternative sein

Auch zu normalen Zeiten zieht die Mensa in Brandenburg Beschäftigte aus den umliegenden Behörden mit an. Auch die sind weiterhin willkommen. „Aber eine Alternative zum Restaurant soll das Mittagessen in der Mensa nicht sein“, versichert Josephine Kujau.

Aber natürlich weiß auch der ein oder andere Gast von außerhalb eine warme Mahlzeit zur Mittagszeit zu schätzen.

Von Jürgen Lauterbach