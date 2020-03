Brandenburg/H

Das Coronavirus breitet sich aus, die Fallzahlen steigen und die Maßnahmen werden strenger. Die Stadt Brandenburg reagiert mit verschiedenen Maßnahmen, doch die Nachrichtenlage ändert sich nahezu stündlich. Die wichtigsten Informationen für die Stadt finden Sie hier im Überblick.

Die Zahl der Fälle

In Brandenburg an der Havel gibt es aktuell zwei bestätigte Infektionen (Stand Mittwochnachmittag) mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV2. Seit Dienstagabend ist zudem bekannt, dass es einen weiteren Verdachtsfall gibt.

Getestet wird ganz allgemein nach den Indikatoren des Robert-Koch-Instituts, um die Ressourcen des Gesundheitssystems nicht zu überfordern. Das heißt: Wer Kontakt mit einem Erkrankten hatte oder aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, wird getestet.

Öffentliches Leben lahmgelegt

Seit Mittwoch müssen eine Vielzahl von Geschäften auf Anordnung des Bundes schließen. Nur Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen offen bleiben. Das sorgt bei den Einzelhändlern in der Stadt für große Sorgen.

Veranstaltungen – egal ob privat oder öffentlich – sind ab 50 Teilnehmern untersagt. Bei Veranstaltungen mit weniger als 50 Personen muss eine Anwesenheitsliste geführt (Name, Adresse, Telefonnummer) und vier Wochen aufbewahrt werden. Das betrifft auch das Havelfest, das im Juni geplant war. Es fällt aus. In Brandenburg an der Havel erlässt die Kommune ihre Allgemeinverfügungen wie zum Schließen des Theaters bis zum 31. Juli.

ARCHIV - Der deutsche Sänger Axel Bosse sollte beim Havelfest auftreten. Daraus wird nichts. Quelle: picture alliance / dpa

Gaststätten dürfen nur öffnen, wenn die Plätze für die Gäste 1,50 Meter Abstand haben, Stehplätze sind verboten. Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitness- und Tanzstudios und ähnliches wird untersagt. Geschlossen werden auch Spielplätze im Freien sowie Indoor-Spielplätze. Auch das Marienbad ist geschlossen.

Kirche, Politik, Nachbarschaftshilfe

Der Superintendent des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg ruft die Gläubigen zu Nachbarschaftshilfe auf. Aufgabe der Pfarrer sei es, nun Halt und Trost zu geben. Dafür gehen die Gemeinden in Corona-Zeiten ganz neue Wege. Welche das sind, lesen Sie hier.

Auch auf die Stadtpolitik hat die Coronakrise Auswirkungen. Die Stadtverordneten fassen nur noch drei Beschlüsse und gehen dann in die Pause. Ein kleines Notgremium arbeitet informell weiter.

Nummern in der Coronakrise Ausführliche Informationen zum Coronavirus und dem Geschehen weltweit bietet das Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite. Auch die Kassenärztliche Vereinigungen haben unter www.116117.de Erklärvideos und zentrale Fragen und Antworten zum Coronavirus zusammengestellt. Telefon-Hotlines zum Coronavirus: Bürger, die Fragen zu den wegen des Coronavirus getroffenen Regelungen und deren Umsetzung haben, können sich beim Bürgertelefon des Gesundheitsministeriums Brandenburg unter der Telefonnummer 0331/86 83 777 Auskünfte holen. Für Unternehmer ist eine Hotline unter der Telefonnummer 0331/289 2888 geschaltet. Für allgemeine Fragen gibt es Bürgertelefon des Bundes unter 030/346 465 100 (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr). Die Unabhängige Patientenberatung ist erreichbar unter 0800/011 77 22. Beim Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist ein Bürgertelefon eingerichtet unter 0331/86 83-777 (montags bis freitags 9 bis 15 Uhr). Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax: 030 340 60 66 – 07 oder E-Mail: info.gehoerlos@bmg.bund.de. Gebärdentelefon: www.gebaerdentelefon.de/bmg Das ist zu tun im Krankheitsfall: Bewahren Sie die Ruhe und rufen Sie von zu Haus aus ihren Hausarzt an. Gehen Sie auf keinen Fall ohne telefonischen Kontakt in die Praxis und vermeiden Sie Kontakt mit anderen Menschen. Alternativ rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst an unter 116117.

Indes zeigt sich aktuell, dass die Leute füreinander da sein wollen. Beispiel Tabea Seeger: Sie hat die Facebook-Gruppe „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“ gegründet und plant ein Netzwerk zur Unterstützung von Erkrankten, daheimgebliebenen Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen.

Auch die Brandenburgerin Katja Seidel hilft auf ihre eigene Weise: Sie will Kindern, Senioren und Betroffenen ein Lächeln schenken. Seidel häkelt Hunde, Hasen und Drachen für Kinder, Senioren, Erkrankte in Quarantäne und Daheimgebliebene.

Das städtische Klinikum

Noch muss das Städtische Klinikum Brandenburg keinen Corona-Patienten versorgen. Doch der Ansturm wird kommen, weiß Klinikchefin Gabriele Wolter. Mit 1000 Mitarbeitern ist sie wild entschlossen, der Krankheit die Stirn zu bieten. Wären da nicht immer neue Forderungen, Überraschungen und nicht zu erfüllende Erwartungen.

Corona-Sprechstunde am Gesundheitszentrum

Etwa 40 bestellte Patienten haben sich am Montagabend im eigens eingerichteten Sprechzimmer im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof auf eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus hin testen lassen. Mehr zu der Anlaufstelle finden Sie hier.

Die Abklärungsstelle am Gesundheitszentrum hat Montagabend ihre Arbeit aufgenommen. Quelle: Rüdiger Böhme

Schulen und Kitas geschlossen

Seit Mittwoch sind alle Schulen und Kitas dicht. Eine Notbetreuung soll über eine Notaufnahme-Gruppe pro Kita und Grundschule gesichert werden. Nutzen können diese Gruppen nur Eltern aus „strukturrelevanten Berufen“, die unverzichtbar sind für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der Infrastruktur, des Gesundheitswesens und der Verwaltung.

Wer zu diesen Berufsgruppen gehört und Anspruch auf eine Notbetreuung hat, findet alle relevanten Informationen dazu auf der Internetseite der Stadt. Die Notbetreuung ist in den Einrichtungen inzwischen geregelt.

Innovativ geht die Oberschule Nord vor. Dort wird der Unterricht nun vollends digital. Dank des Pilotprojekts Schul-Cloud geht Lernen hier auch auf Distanz.

Wie verhält man sich korrekt?

Geschlossen, eingeschränkter Service, besondere Verhaltensregeln: In Brandenburg an der Havel stehen immer mehr Menschen vor verschlossenen Türen. Die MAZ hat sich in der Stadt umgesehen.

Und sonst?

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden macht sich in seinem MAZ-Tagebuch so seine Gedanken über das Leben in Zeiten von Hamsterkäufen und Quarantäne. Lesen Sie hier Teil 1 und Teil 2 seiner launigen Beobachtungen im Stadtgebiet.

Von Philip Rißling