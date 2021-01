Wie viele Corona-Infektionen sind in Brandenburg an der Havel dazu gekommen? Wie verbreitet sich das Virus und wie hoch ist der Inzidenzwert? Wir berichten hier über die aktuelle Lage.

Corona in Brandenburg an der Havel: Zwei weitere Todesfälle und fünf neue Infektionen

Covid-19 - Corona in Brandenburg an der Havel: Zwei weitere Todesfälle und fünf neue Infektionen

Covid-19 - Corona in Brandenburg an der Havel: Zwei weitere Todesfälle und fünf neue Infektionen