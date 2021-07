Brandenburg/H

Die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg an der Havel ist nicht gestiegen. Die Verwaltung meldete am Montag keinen neuen laborbestätigten Fall in der Stadt. Die Zahl seit dem ersten Fall im März 2020 liegt damit weiter bei 2351.

Die Stadt meldete keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt 89 Brandenburger sind bisher mit oder am Coronavirus gestorben.

Zwei Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen. Diese Zahl entspricht einem Inzidenzwert von 2,8 Fällen pro 100.000 Einwohner in dem genannten Zeitraum (Stand Montag, 26. Juli, 0 Uhr).

Aktuelle Corona-Zahlen für Brandenburg an der Havel

Derzeit ist laut Statistik der Stadtverwaltung kein Einwohner von Brandenburg an der Havel in stationärer Behandlung im städtischen Klinikum. Aktuell befinden sich fünf Menschen in häuslicher Quarantäne. 2260 Brandenburger sind laut Statistik von Covid-19 wieder genesen.

