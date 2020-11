Brandenburg/H

Die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg an der Havel ist weiter gewachsen. Zudem gibt es einen weiteren mit Covid-19 in Verbindung stehenden Todesfall in der Stadt. Das Land Brandenburg meldete am Sonntag zwölf neue laborbestätigte Fälle in der Stadt seit Freitag. 62 Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen. Diese Zahl entspricht einem Inzidenzwert von 85,89 Fällen pro 100.000 Einwohner in dem genannten Zeitraum (Stand Sonntag, 29. November, 11 Uhr).

Aktuelle Corona-Zahlen für Brandenburg an der Havel

Derzeit sind laut Statistik der Stadtverwaltung 22 Einwohner von Brandenburg an der Havel in stationärer Behandlung im städtischen Klinikum. Aktuell sind 541 Havelstädter in häuslicher Quarantäne.

Die Zahl der Corona-Fälle in der Stadt ist seit Beginn der Zählung im März dieses Jahres auf jetzt insgesamt 402 gewachsen. In der gleichen Zeit sind 249 Infizierte wieder genesen. Drei Brandenburger sind an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Von Philip Rißling