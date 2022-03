Corona macht Kita-Betrieb in Pritzerbe unmöglich

Amt Beetzsee

Die wieder steigenden Corona-Zahlen machen erneut der Kinderbetreuung im Amt Beetzsee zu schaffen. So muss die Kita „Sonnenblume“ in Pritzerbe vorerst noch bis zum Freitag, 11. März, geschlossen bleiben. „Leider hört es nicht auf. Es sind sowohl Erzieherinnen als auch Kinder von Infektionen betroffen“, sagte Amtsdirektor Guido Müller der MAZ auf Nachfrage. Der Personalengpass ist inzwischen so groß, dass in Pritzerbe keine Kinder mehr betreut werden können. Auch eine Notbetreuung sei nicht möglich, teilt das Amt Beetzsee auf seiner Internetseite mit.

Brielow macht früher zu

Von Einschränkungen ist auch die Kita „Lindwürmer“ in Brielow betroffen. So kann die Kinderbetreuung bis auf weiteres nur in der Zeit von 6 bis 16.30 Uhr stattfinden. Grund sind ebenfalls personelle Engpässe. Über die weiteren Entwicklungen in Pritzerbe und Brielow informiert die Verwaltung die Eltern per E-Mail.

Von Frank Bürstenbinder