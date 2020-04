Corona ohne Symptome: Erst Klinik stellt Ansteckung eines Obdachlosen fest

Brandenburg/H

In den eigenen vier Wänden ist es relativ einfach, sich an die wegen der Corona-Pandemie geltenden Bestimmungen zu halten. Doch was ist mit denjenigen, die keine eigene Wohnung und kein Zimmer haben?

„Alles schwierig“, sagt Heinrich Holzrichter, der schon seit vielen Jahren die Obdachlosenunterkunft in der Otto-Gartz-Straße leitet. 36 Menschen finden dort einen Platz zum Wohnen und Schlafen. Doch einander immer aus dem Weg zu gehen und Abstand zu halten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.

So gut wie voll belegt

Die rund um die Uhr besetzte Gemeinschaftsunterkunft in der Brandenburger Neustadt ist derzeit so gut wie voll belegt. Rund 30 Männer und sechs Frauen leben dort verhältnismäßig beengt unter einem Dach. Sie sind zwischen 20 und 73 Jahre alt, berichtet Heinrich Holzrichter. Einige sind schon lange da, sogar mehrere Jahre.

Bei einem Bewohner wurde tatsächlich eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt, allerdings nicht in der Unterkunft. Der Mann sei vor gut zwei Wochen da gewesen, dann aber wieder wegen einer anderen Sache zurück ins Krankenhaus gegangen, wo er zuvor schon behandelt worden war.

Zwei bis drei Kontaktpersonen

Bei der Untersuchung in der Fachklinik sei die Infektion mit dem gefährlichen Erreger eher beiläufig festgestellt worden. Der betreffende Mann, der die ganze Zeit über symptomfrei war, wechselte daraufhin in die klinische Quarantäne.

Natürlich wurde auch das städtische Gesundheitsamt informiert, das sich daraufhin um die zwei bis drei Kontaktpersonen gekümmert hat.

Räumliche Grenzen

Weitere Fälle von Corona-Infektionen sind dem Leiter in dem von der Abhängigenhilfe Brandenburg (AH) betriebenen Obdachlosenheim nicht bekannt geworden. Doch Angst und Unsicherheit schwingen dort immer mit, wie es Heinrich Holzrichter ausdrückt.

Zwar gelten auch in der Gemeinschaftsunterkunft erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Jeder, der das Haus betritt, wird zum Beispiel gebeten, erst einmal die Hände zu waschen.

Draußen im Hof sollen nicht zu viele Leute beieinanderstehen. Dieses Foto entstand im vergangenen Sommer, lange vor Corona. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir versuchen das ohne erhobenen Zeigefinger“, berichtet Holzrichter, der mit den anderen sieben Sozialarbeitern und Betreuern darauf achtet, dass nicht zu viele Leute auf dem Hof des Heims beieinanderstehen oder sitzen.

Die geltenden Abstandsregelungen stoßen im Heim jedoch an räumliche Grenzen. Zwei bis vier Menschen teilen sich ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer.

Die meisten Bewohner leben zu dritt in einem Raum. Sitzt oder liegt jeder in seinem Bett und dazwischen steht der Tisch, dann ist der vorgeschriebene Abstand gewahrt. Doch wer hält sich schon immer auf seinem Bett auf?

Gemeinsames Badezimmer, enger Flur

Nicht nur die Schlaf-/Wohnzimmer werden geteilt. Auch die sanitären Anlagen. Es gibt je ein Gemeinschaftsbadezimmer mit Duschen für jedes Geschlecht. Die Flurbreite von zwei Metern macht es schwer bis unmöglich, auf Abstand zu gehen.

„Wir sind eben eine große Haushaltsgemeinschaft“, erklärt der Leiter der Einrichtung. Bei praktisch voller Auslastung alle Bestimmungen hundertprozentig einzuhalten, „das geht eigentlich nicht“.

Eine Maskenpflicht gibt es nicht – „und woher sollen unsere Bewohner die FFP-2-Schutzmasken auch bekommen?“, fragt Holzrichter rhetorisch. Selbstverständlich gibt es keine Anwesenheitspflicht oder Ausgangssperre. Viele der Bewohner sind tagsüber unterwegs.

Wertpapiere für die Sanierung der Zimmer Die Obdachlosenunterkunft in der Otto-Gartz-Straße 22a gibt es seit dem Jahr 2000. Seit 2003 ist die Abhängigenhilfe die Trägerin, sie gehört zum Diakonieverbund. Seit dem Sommer gibt die Abhängigenhilfe AH Wertpapiere für ihr Obdachlosenheim in Stückelungen von 5 bis 500 Euro aus. Es handelt sich im Prinzip um Spenden, mit denen das Obdachlosenheim saniert werden soll. Begonnen wird straßenseitig mit den dortigen Schlafzimmern, der Bewohnerküche und dem Büro. Ein Zimmer ist inzwischen samt Decke und Boden fertig. Im Mai soll der nächste Raum folgen. Die Aktienausgabe hat nach Angaben des Heimleiters zwar eine gewisse Resonanz gefunden. Aber das sei noch „ausbaufähig“. Hilfreich ist das Engagement von Mitarbeiter Olaf Gute und seiner Frau, die auf Trödelmärkten einen Erlös zugunsten der Sanierung erzielt haben.

Es herrscht immer ein gewisses Kommen und Gehen. Im Durchschnitt bleiben Obdachlose drei bis sechs Monate in der Otto-Gartz-Straße. Die Corona-Krise belastet sie wie andere Bürger in unterschiedlicher Ausprägung.

Die einen sind stark verängstigt, die anderen leben nach dem Motto: Das betrifft mich nicht so. Zudem gibt es alle Zwischenstufen zwischen Unsicherheit und Gelassenheit.

So gut es eben geht, bekommen die Bewohner kleinere Aufgaben, kümmern sich ein bisschen um Ordnung und Sauberkeit in Haus, Hof und Garten. Manche erledigen ganz gern ein paar Arbeiten, für andere wiederum ist das nichts.

Brandenburg ist nicht Hamburg

Heinrich Holzrichter und seine Kollegen hoffen, dass sie die Bewohner, die Unterkunft und sich selbst gut durch die Corona-Krise schiffen können. Und dass ihnen allen erspart bleibt, was vor einem Monat in Hamburg passierte.

Im Stadtteil Hammerbrook hatte das zuständige Gesundheitsamt für alle in einer dortigen Unterkunft eine „häusliche Isolation“ eingeleitet. 14 Tage lang wurde die üblicherweise nur zur Übernachtung genutzte Unterkunft zum dauerhaften Aufenthaltsort von rund 300 Menschen.

Zuvor hatte es einen positiven Test auf das Coronavirus gegeben. Nicht auszuschließen war, dass der Erreger in jener Einrichtung weitergegeben worden sein könnte.

Von Jürgen Lauterbach