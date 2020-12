Brandenburg/H

An diesem Morgen, dem ersten nach Ausbruch der Sars-CoV-2 Erkrankung, fühle ich mich nach dem Schlaf recht gut. Das Fieber ist auch weg. Ich bin mir an diesem Morgen also sicher, nicht mehr krank zu sein, fühle mich nur noch etwas schlapp.

Ivan hingegen fiebert noch immer und ihm geht es sichtlich gar nicht gut. Anja ist wohlauf, hat gar keine Anzeichen einer Erkrankung. Wir entscheiden, mit Ivan am selben Tag zum Arzt zu gehen. Dort kann man um 8 Uhr anrufen und da wir nicht wissen, wann wir einen Termin bekommen, fahre ich gleich morgens um kurz nach 7 Uhr zum Einkaufen in den Großmarkt.

Ohne Symptome in den Supermarkt

Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Symptome und war mir sicher, nicht krank zu sein – schon gar nicht Corona zu haben. Hätte ich gewusst, wie der Tag sich weiter entwickelt, wäre ich sicher nicht mehr in einen Supermarkt gefahren.

Zum Glück habe ich von den Arbeiten am Boot noch recht viele von den sicheren FFP2 Masken, die ich auch an diesem Morgen trage. Ich fahre nur hin und wieder in den Großmarkt und wenn ich da bin, kaufe ich immer auf Vorrat ein. So auch an diesem Morgen.

In Corona-Zeiten fallen die Einkäufe schon mal größer aus. Quelle: Stephan Boden

Ich haste an den Regalen vorbei, greife Konservendosen, Nudeln, Wasser für die Babynahrung und lade meinen Wagen voll. Nach 15 Minuten bin ich wieder raus. Dieser Vorratseinkauf war unser Glück, was sich aber erst noch rausstellen wird. Vielleicht sollte ich das unter dem Punkt „Unterbewusstsein“ abspeichern.

Zuhause lade ich die Einkäufe ab, trinke einen Kaffee und gehe wie immer ins Büro. Um 8 schickt mir Anja eine Nachricht: „Habe heute Nachmittag einen Termin in der Kinderarztpraxis bekommen.“

Gegen 10 Uhr bemerke ich, wie meine Augen brennen und mir in dem beheizten Büro kalt wird. Außerdem werde ich schon wieder schlapp. Also schließe ich den Laden ab und gehe hoch in die Wohnung. Bereits im ersten Stock bin ich nass geschwitzt und mir wird schwindelig. Ich lege mich aufs Sofa, messe Fieber. 39 und ein bisschen. Nun wird mir mulmig. Da ist irgendwas. Anja geht es gut. Ivan fiebert auch.

Als Anja zum Arzt geht, liege ich noch immer, bin wie ausgeknipst und der ganze Körper tut weh. Sobald ich mich bewege, fange ich an zu schwitzen. „Schmeckst Du noch was?“, fragt mich Anja. Man liest ja immer von Geruchs- und Geschmacksverlust bei Corona-Erkrankten. Ich schmecke und rieche aber ganz normal. „Alles normal, ist also kein Corona“, entgegne ich, auch weil ich keinerlei Anzeichen von Erkältungssymptomen habe. Auch das gehört ja unseres Wissens zur Corona-Infektion dazu.

Der kleine Ivan zeigt auch keine Symptome

Auch der kleine Ivan, der viel weint, nicht gern liegt und ebenfalls fiebert, hat keinerlei Anzeichen von einer Erkältung. Anja ist viel mit Ivan beschäftigt, trägt ihn rum. Ich liege einfach nur noch da, fühle mich hundsmiserabel, kann nicht aufstehen und habe dabei ein schlechtes Gewissen, Anja nicht zu helfen. Aber bei mir geht überhaupt nichts mehr.

Immer wieder schlafe ich für einige Minuten ein, wache schweißgebadet auf, wälze mich herum. Da auch Ivan stark schwitzt und offenbar die gleichen Symptome wie ich habe, entscheide ich, erst einmal die Diagnose von der Kinderärztin abzuwarten und danach im Zweifel selbst zum Arzt zu gehen.

Von Corona gehen wir noch nicht aus

Von Corona gehen wir noch immer nicht aus, auch weil Anja sich topfit fühlt. Sie macht sich lediglich Sorgen um uns „Männer“.

Als sie vom Arzt zurückkehrt, herrscht in Sachen Corona noch mehr Gewissheit, es nicht zu haben. Die Ärztin vermutet einen Infekt, testet aber dennoch zur Vorsicht auf Corona, um eine Infektion nach eigenen Worten „auszuschließen“. Das Ergebnis würde am nächsten Tag kommen.

Am Abend kommt Anja zu mir ans Sofa. „Seit einer halben Stunde habe ich ein Kratzen im Hals und die Nase läuft etwas. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich eine Erkältung bekommen.”

