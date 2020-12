Corona positiv: Wir müssen alle in Quarantäne – Tagebuch einer Krankheit von Stephan Boden

Brandenburg/H

Mein Geruchssinn ist immer noch auf Null. Der Geschmack ist da. Anja hat nach eigener Aussage einen „Hamster verschluckt“. Ihr Hals schmerzt und der Brustkorb fühlt sich seltsam an. Diese Corona-Erkrankung mit einer Grippe zu vergleichen, ist hanebüchen. Zwar gibt es in den Symptomen Überschneidungen, aber halt auch viele Merkmale, die man überhaupt nicht kennt.

Ivan verweigert an diesem Morgen Nahrung in jeglicher Form. Kein Brei, keine Milchflasche. Erst gegen Mittag nimmt er etwas Wasser zu sich und schnauft dabei wieder. Wir machen uns große Sorgen.

Irgendwann klingelt ein Paketbote. Normalerweise laufe ich ihnen immer entgegen, damit sie nicht ganz in den dritten Stock kommen müssen. Aber nun darf ich das nicht und so bitte ich ihn durch die Sprechanlage, das Paket einfach auf den Treppenabsatz zu stellen. Durch den Türspion beobachte ich ihn, und als er weg ist, gehe ich mit FFP2-Maske die zwei Meter raus und hole das Paket. Dabei sehe ich auch, dass vor unserer Tür die Post liegt.

Drei Briefe von der Stadtverwaltung

Drei gleiche Briefe: „Stadt Brandenburg an der Havel“. Adressiert an Anja Boden, Stephan Boden und Familie Boden. Es sind unsere Absonderungsbescheide. Als ich den Familienbrief öffne, fällt mir sofort der fett gedruckte Hinweis ins Auge: “Bescheid gegen Ivan Mattis Boden”. Der Junge ist sechs Monate alt. Es ist alles so verrückt.

Besser ist der Inhalt des Paketes: Obwohl mein ganzer Körper schmerzt, führe ich nach dem Öffnen einen kleinen Freudentanz auf. Anja ruft aus dem Nebenzimmer, was los sei. „Es sind gerade 15 kleine Flaschen Orangenlimonade geliefert worden! Wir haben Getränke mit Geschmack!!!”, juble ich. Anja antwortet: „Juchhu!“

Ich lese den Bescheid in Gänze und erfahre in dem Schreiben, dass ich meinen Verdienstausfall wegen der amtlich angeordneten Absonderung geltend machen kann. Mir bricht in der Tat gerade eine ganze Menge weg, so dass ich auf die Internetseite gehe und dort den Antrag stellen möchte. Dummerweise kann man das erst, wenn die Quarantäne wieder vorbei ist, was ich nicht ganz verstehe.

Der nette Herr vom Gesundheitsamt

Gegen Mittag ruft wie immer ein netter Herr vom Gesundheitsamt an, um unsere Symptome anzufragen und zu hören, wie es bei uns so läuft. Diese Gespräche tun gut, auch weil der Herr (Grüße, falls Sie das lesen) wirklich sehr freundlich ist, menschliche Wärme ausstrahlt. Es sind derzeit über 500 Personen in Quarantäne und die rufen ja nicht nur uns an.

Herr N. fragt mich also nach meinen Symptomen und ich erzähle ihm von dem Geruchssinn. Er erklärt mir dazu: „Ach, das ist besser, als wenn der Geschmack weg wäre.“ Ich halte das zunächst für eine Einschätzung aus medizinischer Sicht und frage daher nach. Die Antwort ist lustig: „Ja, wissen Sie – wenn ihre Frau ihnen die köstlichen Speisen zubereitet, dann riechen sie das zwar nicht, können es aber schmecken.“ Ich erwidere: „Sie sind mir ein Spaßvogel. Ich erzähle ihnen jetzt mal was: In unserer Familie bin ich derjenige, der kocht.“ Seine Antwort: „Oh!“ Ich: „Genau!“

Ivan hat keinen Appetit

Ivan isst den ganzen Tag über kaum was. Erst in der Nacht trinkt er eine ganze Flasche Milch aus. Wir entscheiden, die Ärztin anzurufen, denn er schnauft sehr viel und wir befürchten, dass es Atemnot sein könnte.

Ich lese einen Artikel über Frau Merkel. Entgegen vieler der Ministerpräsidenten gehen ihr die Maßnahmen nicht weit genug. Der Schlüssel zu allen seien die privaten Kontakte, so die Kanzlerin. Unter dem Artikel zahlreiche wutentbrannte Kommentare, die von Diktaturen, Grundrechten und Schwurbeleien handeln. Ich beschließe, in den kommenden Tagen keine Kommentare mehr zu lesen. Denn in unserer Situation machen sie mich wütend.

