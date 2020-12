Brandenburg/H

Wie wichtig Solidarität, Achtsamkeit und Hilfe in diesen Zeiten sind, spüren wir an diesem Tag sehr. Unser Nachbar Johannes, der Pfarrer, über den ich in den Porträts schrieb, bot sich an, unser Paket aus der Filiale zu holen. Dazu meldete sich eine gute Freundin und sagte, sie würde eine Einkaufsrunde für uns machen.

Jeden Tag gehen neue Sachen zur Neige, so wie beispielsweise Seife. Frisches Obst wäre auch mal wieder gut, nach einer Woche Dosenessen. Schon nach einer Woche fehlen einem Dinge sehr, die sonst selbstverständlich sind.

Für die Abholung des Paketes aus der Filiale benötigt unser Nachbar meinen Ausweis und eine Vollmacht. Lange denken Anja und ich nach, wie solch eine Übergabe möglichst sicher vonstatten gehen kann. Wenn sich nun jemand wegen uns infizieren würde, weil er uns helfen will, wäre das eine Katastrophe. Ich schreibe einen Zettel, nehme meinen Ausweis und sprühe beides sehr stark mit Desinfektionsspray ein.

Desinfizierte Vollmacht zum Paketabholen

Danach kommt das Ganze in einen von innen desinfizierten Klarsichtbeutel. Den lege ich vor die Tür, desinfiziere mir vorher mit dem Spray die Hände und danach den Beutel von außen. Das sollte nun sicher sein. Eine halbe Stunde später stehen das Paket und mein Ausweis vor der Tür. Wir sind sehr dankbar.

Ein paar Stunden später klingelt unsere Freundin: „Lieferservice“. In den Tagen zuvor hatte ich noch einige Buchbestellungen in meinem Webshop. Die waren bereits signiert, desinfiziert, adressiert, frankiert und danach der ganze Briefumschlag desinfiziert.

Alle Bücher packte ich in eine zuvor desinfizierte Einkaufstüte, die ich nach dem Abstellen im Hausflur erneut mit dem Spray bearbeitete. Bei so starkem Einsatz dieses normalerweise stinkenden Desinfektionsmittels ist man sogar mal ganz froh, nichts riechen zu können. Unsere Freundin nahm sie mit und brachte sie zum Briefkasten.

Begrüßung nur mit FFP 2-Maske

Als sie oben ankam, beobachtete ich sie durch den Türspion und kam mir dabei vor wie ein Blockwart. Ich sah sie zwei Taschen abstellen, die Tasche mit den Briefen mitnehmen, dann klopfte sie an die Tür und ging. Als sie fast über den Treppenabsatz verschwunden war, öffnete ich mit aufgesetzter FFP2-Maske die Tür einen Spalt und sagte: „Danke.“ Sie schaute kurz, lächelte und ging dann. „Jederzeit wieder. Gute Besserung.“

Solche Momente und Begegnungen mit absoluter Vorsicht und Distanz, von denen es während unserer Quarantäne einige gab, sind völlig skurril. Man ist von heute auf morgen in einer Welt angekommen, die man sich niemals hätte vorstellen können. Ich habe in diesen Texten schon häufig das Wort „schräg“ benutzt, aber ich kann zu dieser Begegnung nichts anderes sagen als: schräg.

Ivan geht es etwas besser

Ich fühle mich an diesem Tag wesentlich besser als an den Tagen zuvor. Auch bei Ivan scheint es wieder etwas bergauf zu gehen, jedenfalls isst er heute gut, weint nicht mehr so oft und schläft besser. Dagegen treten bei Anja neue Symptome auf, wie Schnupfen, nun auch das Brennen in der Nase und in der Nacht ein nerviger Husten.

Mittags ruft wie jeden Tag das Gesundheitsamt an und fragt die Symptome ab. Anja hat mittlerweile auch ihren Geschmackssinn verloren. „Ach, bei ihnen kocht doch der Mann, oder?“ wird sie gefragt. Sie: „Ja.“ Er: „Oh!“

Von Stephan Boden