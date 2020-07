Auswirkungen der Krise - Corona sorgt auch in Brandenburg an der Havel für mehr Müll in den Haushalten

Zuhause arbeiten, zuhause kochen, zuhause ausmisten: Das geänderte Verhalten in der Krise hat Auswirkungen auf die Abfallmengen. Rest- und Sperrmüll sind im Vorjahresvergleich angestiegen.